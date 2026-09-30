(Arv) Venezia, 30 settembre 2026 La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha acquisito oggi informazioni in ordine agli sviluppi intervenuti con riferimento alla situazione dell’Azienda Ulss 8 Berica. Nello specifico, l’Assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, ha illustrato la situazione che ha riscontrato a seguito degli incontri avuti con la Direzione generale dell’Ulss n. 8 e con i Direttori di Dipartimento.

Acquisite informazioni anche in merito alle Medicine di Gruppo Integrate e Semplici. Il Presidente Lanzarin e l’Assessore Gerosa hanno introdotto il tema, che poi è stato sviluppato dal Direttore Generale dell’Area regionale Sanità e Sociale, Giancarlo Ruscitti, il quale ha fatto in particolare un focus sulle Medicine di Gruppo Integrate e Semplici, sulle Aggregazioni Funzionali Territoriali, sul contratto delle Medicine di base e sull’Accordo Integrativo regionale. Infine, sono state acquisite informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori dell'Ospedale di Arzignano- Montecchio Maggiore. È stato altresì espresso parere favorevole alla Prima commissione sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 17) “Approvazione del Bilancio Consolidato 2025”, con i voti favorevoli della maggioranza, voto contrario di Pd e AVS, astensione di Szumski Resistere Veneto e Riformisti Veneti in Azione. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO