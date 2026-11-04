(Arv) Venezia, 4 novembre 2026 Nel corso della seduta odierna della Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), l’Assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, ha risposto all’IRC n. 17 – Interrogazione con Risposta in Commissione - “Sarà garantita la continuità dell'assistenza ematologica presso l'ospedale 'Santa Maria dei Battuti' di Conegliano (TV) dopo il pensionamento del direttore della medicina generale?”, presentata dai consiglieri regionali di Resistere Veneto, Riccardo Szumski e Davide Lovat.

È stato licenziato, a maggioranza, per l’esame dell’Aula, con un emendamento presentato dal primo firmatario, il consigliere regionale Sonia Brescacin (Gruppo Misto), poi approvato dalla commissione, il Progetto di legge statale n. 11 “Modifiche al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 'Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n 106' e successive modificazioni”.

Relatore è stato nominato il consigliere Brescacin, Correlatore il Vicepresidente della commissione, Chiara Luisetto (Pd).

Il provvedimento interviene sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore al fine di riconoscere e valorizzare, anche sotto il profilo economico e contabile, il fondamentale contributo apportato dall’attività di volontariato nello svolgimento delle iniziative promosse dalle Proloco. Dopo l’illustrazione fatta dall’Assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, e dai rappresentanti delle competenti Strutture regionali, la commissione ha espresso, a maggioranza, parere favorevole alla Giunta regionale (PAGR n. 62) sul provvedimento “Modifica dei criteri di ripartizione agli Enti del Servizio Sanitario Regionale delle risorse per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti, da ultimo, con D.G.R. n. 23 del 14 gennaio 2025, con applicazione a decorrere dall'esercizio 2026.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO