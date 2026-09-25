Cosenza, 25 settembre 2026 – Favorire il dialogo tra ricerca scientifica, sistema imprenditoriale e Pubblica Amministrazione, creando occasioni di confronto sulle esigenze del territorio e sulle possibili applicazioni della ricerca. È questo l’obiettivo della Giornata di Studio “ La ricerca va dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione ”, in programma il 9 ottobre 2026 alle ore 09:00 presso la Camera di Commercio di Cosenza, in collaborazione con l’Università della Calabria e il DiSCAG.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare il rapporto tra il mondo della ricerca e il territorio , favorendo il trasferimento delle conoscenze scientifiche e un confronto diretto con chi opera quotidianamente nel sistema economico e nelle istituzioni.

La giornata sarà articolata in un momento comune e in t avoli di lavoro dedicati , rispettivamente, al mondo delle imprese, delle associazioni di categoria e dei professionisti e alle Pubbliche Amministrazioni. Un’impostazione pensata per consentire ai partecipanti di condividere esigenze, esperienze e buone pratiche e di mettere in evidenza i temi sui quali la ricerca può offrire strumenti e soluzioni concrete.

Per il sistema imprenditoriale, il confronto riguarderà in particolare innovazione, competitività, sostenibilità ambientale e valorizzazione dell’attività d’impresa. Per le Pubbliche Amministrazioni, l’attenzione sarà rivolta anche ai temi dell’efficienza amministrativa e della sostenibilità. Nel corso della Giornata di Studio saranno inoltre presentati contributi scientifici di dottorandi e dottori di ricerca , con l’obiettivo di avvicinare ulteriormente il patrimonio di conoscenze prodotto dall’Università alle esigenze espresse dal territorio.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto tra Università, imprese e istituzioni, nella prospettiva di costruire un dialogo sempre più diretto tra ricerca e realtà economica e amministrativa e di individuare possibili percorsi di collaborazione e applicazione delle conoscenze scientifiche. Per partecipare alla giornata studio è necessario iscriversi al seguente link .

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza