Risparmiare sull’abbonamento Crunchyroll Mega Fan annuale è possibile in tre modi: scegliere la formula annuale invece di quella mensile, capire se serve davvero il Mega Fan rispetto al piano Fan e affidarsi a rivenditori digitali che propongono 12 mesi a un prezzo inferiore al listino. Con gli ultimi aggiornamenti dei prezzi, la differenza tra pagare mese per mese e pagare una volta l’anno è diventata ancora più marcata. L’esempio più evidente è l’ abbonamento Crunchyroll Mega Fan annuale su Mr Key Shop , proposto a 39,99 euro per 12 mesi invece di 59,99 euro, pari a circa 3,33 euro al mese. Un risparmio di 20 euro sul prezzo annuale ufficiale e di quasi 50 euro rispetto a dodici mensilità.

In Italia gli abbonamenti disponibili sono due, Fan e Mega Fan, ciascuno con fatturazione mensile o annuale; il piano Ultimate Fan, presente in altri mercati, da noi non è offerto. Con l’ultimo aggiornamento dei listini, il piano Fan costa 5,99 euro al mese o 47,99 euro l’anno, mentre il Mega Fan costa 7,49 euro al mese o 59,99 euro l’anno. Mentre i prezzi mensili sono saliti, il Mega Fan annuale è sceso dai 64,99 euro precedenti: la piattaforma premia chi si abbona per un anno. Il dato che colpisce è l’ultimo: a 39,99 euro un anno di Mega Fan costa meno dell’abbonamento annuale Fan ufficiale, pur offrendo più funzioni. Il Mega Fan è il piano più completo disponibile in Italia. Chi lo sottoscrive ottiene: Entrambi i piani eliminano la pubblicità, danno accesso all’intero catalogo e includono i simulcast. Oggi anche il piano Fan permette di scaricare gli episodi per la visione offline, una funzione che in passato era riservata al Mega Fan. Le differenze restano però concrete: Il Mega Fan conviene a chi alterna smart TV, console e smartphone o condivide la visione in casa. Il catalogo è il vero motivo per cui un abbonamento annuale si ripaga. Tra i titoli più amati ci sono alcune serie che rappresentano un ottimo punto di partenza per chi entra sulla piattaforma. A questi si aggiungono, ogni stagione, nuove serie e il ritorno dei titoli più attesi. Con i simulcast gli episodi arrivano ogni settimana poco dopo la messa in onda in Giappone. Prima dell’acquisto è importante sapere cosa si riceve. Si tratta di un account Crunchyroll preconfigurato con il piano Mega Fan già attivo per 12 mesi. Per questo non può essere usato per aggiornare un account già esistente. Dopo l’ordine arrivano via email le credenziali dell’account Crunchyroll e quelle della casella di posta collegata, insieme alle istruzioni. I passaggi da completare subito sono pochi: accedere e verificare il piano Mega Fan, sostituire l’email iniziale con il proprio indirizzo personale, cambiare la password e impostare un PIN per il profilo. Il primo accesso va effettuato entro 10 giorni dalla consegna. L’account funziona su PlayStation 4 e 5, Xbox, smart TV compatibili, Android TV, Fire TV, Apple TV, Nintendo Switch, smartphone e browser. Sì. Crunchyroll è una piattaforma ufficiale che distribuisce gli anime con regolare licenza, con un’interfaccia disponibile anche in italiano. La disponibilità di doppiaggio e sottotitoli dipende dai diritti di ciascun titolo. Scegliere un abbonamento originale significa anche evitare i siti pirata, spesso carichi di pubblicità invasiva e rischi per la sicurezza dei dispositivi. Chi non conosce ancora Crunchyroll può partire dalla prova gratuita di 7 giorni riservata ai nuovi abbonati, utile per capire quanto userà davvero la piattaforma prima di impegnarsi per un anno. Vale poi la pena tenere d’occhio le promozioni stagionali, come il Black Friday. Per la musica, ANSA ha già approfondito dove acquistare un abbonamento Spotify per risparmiare legalmente .

Mr Key Shop è uno store europeo di licenze software e abbonamenti digitali. In quasi vent’anni di attività ha servito più di 350.000 clienti in tutta Europa, costruendo una reputazione che lo ha portato a essere indicato come il miglior sito dove acquistare licenze software originali per Windows e Office e citato tra i riferimenti per sapere dove acquistare una licenza Windows 11 legale al miglior prezzo .

I punti di forza che lo distinguono sono concreti e verificabili: Il catalogo va ben oltre lo streaming. Comprende sistemi operativi Windows, pacchetti Office e Microsoft 365, antivirus, VPN, utility e software professionali, dai software CAD con licenza a vita come ZWCAD e Rhino 3D, alternative all’abbonamento , approfonditi anche nella guida di Cad3D ai software CAD con licenza perpetua , fino ai pacchetti Office per Mac perpetui, con prezzi e contenuti di ogni edizione .

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UK Soft Ltd