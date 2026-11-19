(Arv) – Venezia, 19 novembre 2026 “Con Corrado Augias se ne va un autentico gentleman della televisione italiana, un giornalista e un uomo di cultura che ha saputo entrare nelle case degli italiani con garbo, eleganza, autorevolezza e una straordinaria capacità divulgativa. Ha dimostrato quanto spazio possa e debba avere la cultura nella televisione e, più in generale, nella comunicazione pubblica. Ho avuto in più occasioni il piacere di trascorrere del tempo con lui, anche come ospite delle sue trasmissioni: era fermo nelle sue idee, ma pronto al confronto e al dialogo”.

Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Corrado Augias, avvenuta all’età di 91 anni.

“In un tempo in cui talvolta si è portati a pensare che la comunicazione urlata sia quella più efficace, Augias ci ha dato una lezione di stile. Non aveva bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare, né di esasperare i toni per catturare l’attenzione. Aveva la capacità di rendere accessibili argomenti complessi senza mai banalizzarli, alimentando la curiosità e il desiderio di conoscenza. Uno stile che a qualcuno potrebbe sembrare d’altri tempi, ma che ritengo sia, e debba essere, più attuale che mai. Un esempio da seguire, mi sia permesso, non soltanto nel mondo della televisione e del giornalismo ma in tanti ambiti della nostra società”.

“Anche il Veneto ha avuto più volte il privilegio di ospitarlo, penso alla sua partecipazione alla Fiera delle Parole di Padova e, lo scorso anno, al Festival del Giornalismo di Verona, occasioni nelle quali ha saputo coinvolgere un pubblico numeroso e attento. A testimonianza di come ci sia ancora, nella nostra società, una grande voglia di cultura e di approfondimento. Con la sua scomparsa perdiamo un protagonista della cultura italiana, un interprete nobile della professione giornalistica e un grande vanto della nostra televisione. Alla sua famiglia e a quanti hanno avuto il privilegio di lavorare con lui rivolgo le più sincere condoglianze, anche a nome dell’intero Consiglio regionale del Veneto”, termina il Presidente Zaia.

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