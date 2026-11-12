Scomparsa di Toni Capuozzo. Presidente Zaia: “Addio a un gigante del giornalismo e della cultura. Porterò sempre con me la sua straordinaria umanità” (Arv) – Venezia, 12 novembre 2026 - “Con Toni Capuozzo se ne va un autentico gigante del giornalismo e della cultura italiana. Un amico, uomo straordinario, un grande testimone del nostro tempo, un professionista che ha raccontato alcune delle pagine più difficili della storia contemporanea con coraggio, sensibilità e una libertà di pensiero che ha fatto scuola. Ho avuto modo di stargli vicino anche in questi giorni per lui veramente difficilissimi, e porto con me il ricordo di un uomo di una statura professionale e umana fuori dal comune”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista e scrittore Toni Capuozzo. “È stato un onore poterlo ospitare solo poche settimane fa al Fienile e avere con lui un dialogo intenso, profondo, ricco di umanità. Ricordo la sua straordinaria lucidità, la passione con cui affrontava ogni argomento, la capacità di coinvolgere e di emozionare senza mai perdere il rigore del giornalista. Anche in quell’occasione, nonostante la malattia lo affaticasse, Toni si è rivelato un gigante, per professionalità, per empatia, per quella capacità unica di comunicare che gli permetteva di arrivare direttamente al cuore delle persone. Era evidente quanto fosse ancora forte in lui il desiderio di raccontare, di informare i cittadini, di offrire ai propri spettatori gli strumenti per comprendere il mondo. La malattia arretrava di fronte a una forza così grande. Una passione autentica, che non lo ha mai abbandonato”. “Fino all’ultimo Toni ha tenuto la barra dritta nella passione per il giornalismo più vero e autentico, con la forza e la dignità di chi ha dedicato una vita intera alla ricerca della verità. Ha saputo comunicare con quello stile unico, inconfondibile, fatto di competenza, intelligenza, ironia e profondità. Uno stile che ha segnato un’epoca e formato intere generazioni di giornalisti. Era capace di raccontare la guerra senza mai perdere di vista le persone, di affrontare le questioni più complesse senza rinunciare alla chiarezza, di essere autorevole senza mai aver bisogno di alzare la voce. La sua grandezza stava anche in questo: nel saper arrivare alle persone, lasciando sempre qualcosa su cui riflettere”. “Se ne va davvero un gigante, e con lui una parte importante della storia dell’informazione italiana. Il mio abbraccio più sincero va ai suoi familiari, alle tantissime persone che gli hanno voluto bene, ai colleghi di Mediaset e di tutte le redazioni con cui ha collaborato nel corso della sua straordinaria carriera. A nome mio e dell’intero Consiglio regionale del Veneto esprimo il più profondo cordoglio”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO