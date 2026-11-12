La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), alla presenza dell’Assessore regionale Massimo Bitonci, ha espresso oggi, a maggioranza, senza voti contrari, parere favorevole alla Terza commissione sul Testo unificato in materia di commercio.

Parere favorevole, a maggioranza, senza voti contrari, alla Terza commissione anche sul Progetto di legge n. 6, di cui è primo firmatario il consigliere regionale Filippo Rigo (Lega- LV), già illustrato nella precedente seduta, “Misure a sostegno dell'agricoltura verticale - Modifica della L.R. n. 40/2003 'Nuove norme per gli interventi in agricoltura'”, che ha l’obiettivo di individuare forme innovative di agricoltura urbana e rurale, votate alla ricerca della sostenibilità, sia economica che ambientale.

Alla presenza dell’Assessore regionale Diego Ruzza, è stato espresso all’unanimità parere favorevole sul provvedimento dell’Esecutivo regionale (PAGR 74) “Assegnazione di un contributo straordinario alla Parrocchia ‘Madonna dell'Olmo’ di Thiene (VI) per l'anno 2026, per la progettazione e realizzazione dell'ampliamento dell'edificio di proprietà denominato ‘Baita al Sole’, sito nel Comune di Lastebasse (VI). Definizione delle modalità di erogazione del contributo.” Alla presenza degli assessori regionali Diego Ruzza, Paola Roma, Elisa Venturini e Marco Zecchinato, è iniziato l’esame della manovra regionale di bilancio 2027- 2029. Nello specifico, oggetto di esame sono i seguenti provvedimenti: la Proposta di deliberazione amministrativa n. 10 Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029; la PDA 23 “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2027-2029; i Disegni di legge della Giunta “Legge di stabilità regionale 2027”, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2027” e “Bilancio di previsione 2027-2029”. Presente l’Assessore Marco Zecchinato, è stato illustrato il Disegno di legge della Giunta regionale (PDL 108) “Individuazione delle ulteriori aree idonee e disciplina in materia di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili”, che disciplina l’individuazione delle ulteriori aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili nel territorio della Regione del Veneto e reca disposizioni concernenti i criteri localizzativi, le procedure autorizzative e gli strumenti di monitoraggio relativi alle diverse tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, agli impianti di accumulo e agli elettrolizzatori.

Il consigliere regionale di Forza Italia, Mirko Patron, ha infine illustrato il Progetto di legge n. 75, a prima firma del Capogruppo di Forza Italia Alberto Bozza, “Modifiche alla L.R. n. 44/1987 'Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione'”, che ha l’obiettivo di rendere più agevole il ricorso alla contribuzione pubblica per sostenere interventi di salvaguardia di un rilevante patrimonio storico-artistico tipico delle nostre zone, evitando che questo vada lentamente depauperandosi, per mancanza di risorse necessarie per gli interventi di recupero.

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