Nel corso della seduta odierna della Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), è stato presentato, dal primo firmatario, il Presidente De Berti, il Progetto di legge n. 122 “Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 39/2017 'Norme in materia di edilizia residenziale pubblica' e successive modificazioni”.

La proposta normativa interviene sulla L.R. n. 39/2017 introducendo alcune modifiche finalizzate a garantire che il patrimonio abitativo pubblico sia destinato a coloro che ne abbiano effettiva necessità e ne facciano un utilizzo conforme alle finalità previste dalla normativa regionale. Introduce anche nuovi requisiti e condizioni di permanenza per gli alloggi pubblici; rafforza il sistema dei controlli e migliora il sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.

La commissione, presente l’assessore regionale Marco Zecchinato, ha ascoltato il Responsabile della Struttura Territoriale ANAS S.p.A. del Veneto e del Friuli - Venezia Giulia per acquisire informazioni in ordine agli interventi programmati sulla Strada Statale 309 Romea, con particolare riferimento ai tempi di realizzazione e alle misure previste per la messa in sicurezza dell’arteria.

Inoltre, i commissari hanno audito i Sindaci di Salzano e Martellago, il Presidente del Comitato ‘Fronte dell’Oasi Lycaena’, il Presidente del Circolo ‘Legambiente Miranese’, i referenti della Federazione Italiana ‘Ambiente e Bicicletta (FIAB)’ di Mirano e della Riviera del Brenta, per acquisire informazioni in ordine al progetto di realizzazione di un Polo logistico adiacente l’Oasi protetta Lycaena, a Salzano.

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