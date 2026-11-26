La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), alla presenza degli assessori regionali Elisa Venturini, Paola Roma, Diego Ruzza e Marco Zecchinato, ha espresso oggi parere favorevole alla Prima commissione sulla manovra regionale di bilancio 2027- 2029.

Via libera, quindi, con i voti della maggioranza, alla Proposta di deliberazione amministrativa n. 10 “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029”. Approvati a maggioranza, senza voti contrari, la PDA 23 “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2027-2029”, e i Disegni di legge della Giunta “Legge di stabilità regionale 2027”, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2027” e “Bilancio di previsione 2027-2029”. Presente l’assessore regionale Ruzza, è stato espresso parere favorevole, a maggioranza, alla Prima variazione del Programma triennale 2026-2028 e dell’Elenco Annuale 2026 dei lavori pubblici dell'Amministrazione Regione del Veneto (PAGR 77).

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