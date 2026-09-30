(Arv) Venezia, 30 settembre 2026 La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), ha espresso oggi, a maggioranza, parere favorevole sul disegno di deliberazione amministrativa n. 17, di iniziativa della Giunta regionale, relativo al bilancio consolidato 2025; il provvedimento può così rientrare nella Prima commissione consiliare per la prosecuzione dell’iter istruttorio.

Di seguito, è ripreso l’esame del progetto di legge n. 35, a prima firma del presidente Soranzo, rubricato “Iniziative per il ricordo delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”, rinviato in Commissione dopo la decisione unanime del Consiglio regionale nel corso della seduta del 29 settembre; il Pdl n. 35 sarà inviato alla Prima commissione per l’espressione del parere di competenza.

Successivamente, è stato illustrato il progetto di legge n. 114, di iniziativa del consigliere Nicolò Maria Rocco (Riformisti Veneti in Azione), rubricato “Disposizioni per la promozione della previdenza complementare in favore dei minori e iniziative di educazione finanziaria in materia previdenziale” che mira, in sintesi, a promuovere la previdenza complementare dalla minore età attraverso un contributo regionale modulato anche in base alla situazione economica, a istituire uno Sportello previdenziale regionale gratuito, a promuovere campagne di informazione ed educazione finanziaria anche nelle scuole, a prevedere accordi con soggetti pubblici e privati per favorire il cofinanziamento e ridurre i costi di gestione, e a creare una Cabina di regia regionale per coordinare istituzioni, parti sociali, operatori e famiglie.

Illustrato anche il progetto di legge n. 91, a prima firma del presidente Soranzo, volto alla modifica dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 'Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva' per valorizzare il volontariato sportivo e contrastare il disagio giovanile e l'abbandono dello sport femminile. La proposta legislativa prevede una serie di iniziative, tra le quali il riconoscimento del volontario sportivo, contributi ad associazioni dilettantistiche minori per sostenere i costi assicurativi, l’istituzione della “Giornata regionale dell’ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo” e del premio “Ideale sportivo veneto”, borse di studio destinate a studenti-atleti, campus sportivo-educativi e seminari per prevenire bullismo e devianza; inoltre, per contrastare l’abbandono dello sport da parte delle donne, la proposta introduce criteri premiali per sostenere permanenza e reinserimento delle atlete, anche in relazione alla maternità, e istituisce il programma “Mai fuorigioco” come strumento attuativo delle finalità della Carta Etica dello Sport. Prevista, infine, la promozione di convenzioni tra associazioni sportive e Ulss per attività motorie adattate e percorsi di sport integrato.

Presentato, infine, il progetto di legge n. 128, a prima firma del consigliere Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica), intitolato “Misure straordinarie a favore degli enti locali proprietari di strutture iscritte nell’elenco delle “Città murate” del Veneto” che, in estrema sintesi, introduce una misura, applicabile quando il bilancio regionale preveda, per il finanziamento della legge regionale n. 15/2003 “Norme per la tutela e la valorizzazione delle ‘Città murate del Veneto’”, uno stanziamento limitato a una singola annualità: in tali ipotesi, la Giunta regionale potrà concedere contributi agli enti locali proprietari di cinte murarie e fortificazioni iscritte nell’elenco regionale, attraverso una procedura più snella rispetto a quella ordinaria. L’esame dettagliato delle proposte legislative proseguirà nel corso delle prossime sedute.

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