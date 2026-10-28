La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato il vicepresidente della Giunta regionale, Lucas Pavanetto, ha dato a maggioranza, senza voti contrari, il proprio via libera alla proposta di legge n. 128 rubricata “Misure straordinarie a favore degli enti locali proprietari di strutture iscritte nell'elenco delle 'Città murate' del Veneto” che mira, in estrema sintesi, a rendere più agevole la concessione di contributi regionali ai comuni proprietari di cinte murarie e fortificazioni inserite nell'elenco regionale delle città murate, qualora la legge regionale di finanziamento abbia uno stanziamento limitato a una sola annualità. L’iniziativa legislativa può così essere iscritta all’ordine del giorno dei lavori d’Aula, relatore, il primo firmatario, il consigliere Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica), correlatore, la consigliera Chiara Luisetto (Partito Democratico).

Approvato a maggioranza, senza voti contrari, anche il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale n. 132, di modifica della legge regionale n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, con il quale si elimina il requisito secondo cui il direttore tecnico abilitato deve svolgere la propria funzione in esclusiva per una singola agenzia di viaggio, modifica collegata alla sentenza n. 61/2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo un analogo requisito previsto dalla normativa toscana: la Regione del Veneto intende così evitare possibili contenziosi costituzionali. Relatore per l’Aula, il presidente Soranzo, correlatore, la vicepresidente Sambo.

Di seguito, via libera a maggioranza, senza voti contrari, al testo congiunto dei progetti di legge n. 27, di iniziativa del capogruppo Riccardo Barbisan (Lega-LV) e n. 36, a prima firma del consigliere Davide Lovat (Resistere Veneto), rubricato “Riconoscimento e valorizzazione della lingua veneta. Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto»”; relatore per l’aula, il consigliere Lovat, correlatore, il consigliere Alessandro Del Bianco (Partito Democratico).

Illustrato, inoltre, il progetto di legge n. 76, a prima firma del capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, “Norme per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività e dei valori degli Alpini” che disciplina, in sintesi, il ruolo delle associazioni alpine nella vita delle comunità dal punto di vista del volontariato, della protezione civile, delle attività con i giovani e nelle scuole, delle iniziative culturali e della memoria storica, con particolare riguardo all’istituzione della Giornata regionale degli Alpini, da celebrarsi il 29 giugno, in ricordo della battaglia, combattuta tra il 10 e il 29 giugno del 1917, sul monte Ortigara, dove si tenne la prima adunata nazionale degli Alpini nel settembre 1920; previste, inoltre, misure di sostegno e agevolazione all’organizzazione delle adunate e delle manifestazioni celebrative degli Alpini. L’esame dettagliato del testo proseguirà nel corso delle prossime sedute.

In apertura di seduta, la Commissione ha approvato all’unanimità il parere alla Giunta regionale n. 69 di approvazione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine, destinati a sostenere - nel 2026 - programmi e iniziative di carattere sociale, culturale, commemorativo ed educativo, iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della sicurezza, nonché la realizzazione e la manutenzione delle sedi utilizzate per lo svolgimento delle attività associative e a valenza sociale.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO