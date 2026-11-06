Sole365 e Azione Contro la Fame: in Campania oltre 100.000 € raccolti per sostenere le famiglie in difficoltà del territorio.

Napoli, 6 novembre 2026 - Fornire un aiuto concreto, garantendo accesso a beni di prima necessità con tessere spesa, percorsi di educazione alimentare e programmi di sviluppo delle competenze personali, sociali e professionali, finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo. Questo l’obiettivo principale del programma di Azione Contro la Fame in Italia “Mai più fame: dall’emergenza all’autonomia” che, dal 2022 ad oggi, ha coinvolto a Milano, Bari e Napoli oltre 600 famiglie vulnerabili.

Ed è proprio il capoluogo campano il protagonista dell’iniziativa di raccolta fondi e sensibilizzazione promossa da Sole365 in oltre 120 punti vendita della regione, nell’ambito della campagna nazionale “Giornate Contro la Fame” dell’organizzazione umanitaria internazionale. Anche quest’anno i clienti dei punti vendita Sole365 hanno potuto contribuire con una donazione di 1 euro, scegliendo in cassa una cartolina solidale firmata in esclusiva da Disegnetti Depressetti - che ha scelto di mettere la propria arte al servizio della campagna. La cartolina rimandava a un ricettario d’autore, creato appositamente da sei chef di eccellenza campani: Marco Ambrosino, Katia Bassolino, Roberto Di Pinto, Vincenzo Esposito, Raffaele Lenzi, Luigi Tramontano.

La campagna ha permesso di raccogliere dal 1° ottobre al 16 ottobre, Giornata Mondiale dell’Alimentazione, una cifra complessiva di 101.337 €, una risposta straordinaria da parte dei consumatori che hanno superato la già grande generosità dimostrata nel 2025, quando la raccolta si era chiusa con poco più di 77.000 € raccolti.

Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale, ha commentato con soddisfazione il successo della partnership: “Per Sole365, camminare al fianco di Azione Contro la Fame significa dare voce e cuore a ciò che siamo ogni singolo giorno. Il nostro legame con la Campania va ben oltre le corsie dei supermercati: vive nelle persone, nelle famiglie e nei legami autentici che animano la nostra terra. Sapere che un gesto semplice e quotidiano come fare la spesa è diventato un abbraccio collettivo capace di portare speranza e sostegno concreto a chi ne ha più bisogno ci riempie di gratitudine ed emozione. Questo straordinario traguardo è la prova che, quando una comunità si unisce, nessun futuro è precluso.” Simone Garroni, Direttore Generale di Fondazione Azione Contro la Fame, ha espresso la sua gratitudine per la travolgente risposta della cittadinanza locale: "Grazie a questa iniziativa trasformiamo un gesto semplice quotidiano, come fare la spesa, in un atto autentico di solidarietà, grazie alla straordinaria partecipazione dei clienti e all’impegno dei dipendenti di Sole365. La fame e la povertà alimentare non sono fenomeni inevitabili, ma soltanto insieme possiamo combatterne le cause e mitigarne gli effetti; partnership come questa rappresentano per noi un esempio virtuoso di Responsabilità Sociale d’Impresa e si traducono in un sostegno concreto in termini di alimentazione, salute e formazione”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL