StudiaOra.it ti offre consulenza totalemte gratuita , ti aiuta a trovare le convenzioni universitarie che ti permettono di risparmiare e a scegliere il percorso di studi migliore per te. Iscriversi su UnitelmaSapienza, (la migliore università telematica riconosciuta), per un percorso universitario o a un master è una scelta importante, ma spesso la burocrazia e le procedure online possono sembrare complesse. Proprio per rispondere a questa esigenza nasce StudiaOra , il servizio gratuito e ufficialmente offerto da Unitelma Sapienza e dai migliori atenei italiani come eCampus , pensato per accompagnare gli studenti in ogni fase del processo di orientamento e immatricolazione. I consulenti sono sempre a disposizone dello studente, basterà andare sul sito www.studiaora.it e mettersi in contatto con loro. Il servizio di orientamento di iscrizioni UnitelmaSapienza e quello di iscrizioni eCampus si occupa di guidare gli studenti per ogni corso erogato dall'ateneo: Laurea UnitelmaSapienza – Master UnitelmaSapienza – Formazione Docenti . Leggi anche la nostra guida sui: Master Coordinameto delle Professioni Sanitarie Il team di StudiaOra in collaborazione con UnitelmaSapienza, ha anche creato una serie di guide dedicate a tutti i processi per l'iscrizione e l'immatricolazione: Ecco una guida completa che spiega passo dopo passo la fase di iscrizione e di immatricolazione su UnitelmaSapienza Inoltre ulteriori guide su: Come Iscriversi ad un Master su UnitelmaSapienza - Autocertificazione su UnitelmaSapienza - Guida all'Iscrizione su UnitelmaSapienza . Fare correttamente l'autocertificazione su UnitelmaSapienza sarà fondamentale per accedere ai prezzi ufficali dell'Università comprensivi di agevolazioni e convenzioni ove applicabili. Quindi, sarà fondamentale in questa fase, selezionare STUDIAORA per ricevere il bollettino da pagare senza costi aggiuntivi. Ecco uno screen che mostra come e dove selezionare STUDIAORA: IMPORTANTE: dopo il pagamento del bollettino bisognerà inviare la copia dello stesso a immatricolazioni@studiaora.it questo per confermare l'immatricolazione e l'iscrizione e poter iniziare la propria formazione StudiaOra rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso accademico con Unitelma Sapienza . Il servizio è totalmente gratuito e messo a disposizione direttamente dall’università: non comporta alcun costo extra rispetto alle tasse ufficiali e non richiede abbonamenti o iscrizioni aggiuntive.

Questo significa che ogni studente può contare su un’assistenza personalizzata e costante, avendo la sicurezza di non dover affrontare da solo i passaggi burocratici più delicati. Un team professionale e dedicato sarà a completa disposizione dello studente. A disposizione anche i tutor per guidarti per quanto riguarda i corsi abilitanti 30 cfu e i corsi abilitanti 60 cfu Uno dei momenti più complessi per i futuri studenti è l’iscrizione online. StudiaOra interviene proprio qui , offrendo: Il vantaggio è evidente: ogni studente ha la possibilità di concentrarsi sulla scelta del proprio percorso di studi, lasciando che le pratiche amministrative vengano seguite con maggiore serenità. StudiaOra non è soltanto un servizio tecnico di supporto burocratico, ma rappresenta anche un punto di orientamento per la scelta del percorso accademico . Il team è infatti a disposizione per chiarire dubbi sui corsi di laurea, i master e le opportunità offerte da Unitelma Sapienza, aiutando ciascun futuro studente a individuare la strada più adatta ai propri obiettivi professionali.

Essere partner ufficiale di UnitelmaSapienza significa garantire qualità, trasparenza e sicurezza. Gli studenti che si affidano a StudiaOra hanno la certezza di ricevere informazioni corrette, aggiornate e conformi alle procedure dell’università. Inoltre, attraverso il servizio vengono applicate tutte le agevolazioni previste dall’ateneo , senza rischi di costi nascosti o spese aggiuntive: il pagamento avviene sempre tramite il bollettino ufficiale Unitelma.

Riassumendo, grazie a StudiaOra, UnitelmaSapienza ha messo a disposizione dello studente: StudiaOra non è soltanto un aiuto pratico, ma un vero e proprio alleato per chi desidera iscriversi a Unitelma Sapienza con la sicurezza di avere accanto un team dedicato, competente e sempre disponibile. Grazie a questo servizio gratuito, ogni studente può affrontare con maggiore tranquillità il proprio percorso universitario, dalla scelta del corso fino all’immatricolazione definitiva. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UK Soft Ltd