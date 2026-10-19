MILANO — Trasformare la protezione solare in un servizio dell’hotel, capace di valorizzare l’esperienza a bordo piscina e in spiaggia. È la proposta che SkinTech Innovations porterà il 23 ottobre alla Luxury Hospitality Conference, al Meliá Milano, presentando agli operatori Sunkiss Booth, la prima cabina automatica per l’applicazione della crema solare.

Organizzata da Teamwork Hospitality, la conferenza è un appuntamento di riferimento in Italia per l’hôtellerie di alta gamma. Riunisce imprenditori, direttori e protagonisti dell’ospitalità internazionale per confrontarsi su qualità dell’accoglienza, innovazione e nuove aspettative dei viaggiatori. Per gli albergatori, Sunkiss Booth propone una possibilità concreta: aggiungere alla propria offerta un servizio riconoscibile, legato a un’esigenza quotidiana degli ospiti. Nelle strutture in cui piscina, spiaggia e attività all’aperto sono centrali nell’esperienza di soggiorno, l’applicazione della protezione solare può diventare un ulteriore punto di contatto tra l’hotel e il cliente, rendendo visibile l’attenzione della struttura alla cura della persona. Il valore per l’albergo riguarda anche il posizionamento: introdurre un’esperienza nuova, coerente con i propri spazi e con il livello di accoglienza, offre un elemento di differenziazione da raccontare già prima dell’arrivo e da far vivere durante il soggiorno. La proposta di SkinTech Innovations è integrare questa tecnologia nell’offerta della struttura, con modalità da definire in funzione delle esigenze operative e commerciali. Alla Luxury Hospitality Conference sarà possibile incontrare Andrea Grenza, CEO e cofondatore, Riccardo Tommesani, CMO e cofondatore, e il team aziendale, approfondendo funzionamento, gestione, requisiti di installazione e opportunità di partnership. La presenza a Milano sarà dedicata agli incontri e alla presentazione del progetto; l’anteprima fisica della cabina si terrà successivamente a Villa La Personala, headquarter e showroom dell’azienda nel Modenese. Qui, in giornate riservate e su invito, un gruppo selezionato di potenziali acquirenti e partner potrà osservare Sunkiss Booth in funzione e valutarne l’inserimento nella propria struttura, confrontandosi direttamente con chi ne segue lo sviluppo. La cabina utilizza il sistema brevettato APPS (Advanced Precision Protection System), che combina sensori di presenza e altezza con un sistema di erogazione automatizzata. L’ospite seleziona il fattore di protezione e la tecnologia adatta l’applicazione alla statura rilevata. Il progetto comprende ricariche modulari e strumenti di monitoraggio pensati per supportare la gestione del servizio da parte dell’hotel. Le prime installazioni sono previste per l’estate 2027, con un numero inizialmente limitato di clienti e partner selezionati. Per gli operatori coinvolti, l’opportunità sarà introdurre tra i primi un servizio che punta a dare un nuovo valore agli spazi della vacanza e alla relazione con l’ospite. Informazioni e contatti Per approfondire il progetto e richiedere un invito alle anteprime riservate: Sito web: www.sunkiss.it Email: info@skintechinnovations.com Telefono: +39 059 596 3563 Ufficio stampa: stampa@skintechinnovations.com La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Skintech Innovations Srl