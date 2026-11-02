Temu, piattaforma globale di e-commerce, ha aderito a oriGIn, l'alleanza mondiale delle Indicazioni Geografiche (GI), in qualità di membro associato. Le Indicazioni Geografiche rivestono un importante valore economico, sociale e culturale, tutelando prodotti le cui caratteristiche distintive e tradizioni sono strettamente legate alla loro origine geografica. L'adesione a oriGIn si inserisce nel costante impegno di Temu a favore della tutela della proprietà intellettuale (IP). Entrando a far parte della rete globale di produttori e istituzioni che operano nell'ambito delle Indicazioni Geografiche riuniti in oriGIn, Temu contribuisce a creare un collegamento tra le piattaforme digitali di e-commerce e i titolari dei diritti, rafforzando la protezione delle Indicazioni Geografiche nel commercio online. “Siamo lieti di accogliere Temu nella nostra alleanza globale. Insieme alle associazioni che rappresentano le Indicazioni Geografiche dei settori vitivinicolo, delle bevande spiritose, agricolo, artigianale e industriale di tutto il mondo, continua a crescere la comunità di oriGIn, che riunisce soggetti pubblici e privati impegnati nella promozione e nella tutela delle Indicazioni Geografiche. Siamo orgogliosi di poter collaborare con Temu nell'ambito del nostro programma dedicato alle tecnologie per la protezione, la tutela dei diritti, la tracciabilità, la comunicazione e la sostenibilità delle Indicazioni Geografiche” , ha dichiarato Massimo Vittori, Managing Director di oriGIn.

L'integrazione di strumenti di tutela delle Indicazioni Geografiche nel programma di protezione della proprietà intellettuale di Temu Temu ha introdotto strumenti specifici per la tutela delle Indicazioni Geografiche nell'ambito del proprio programma di protezione della proprietà intellettuale . La tutela della proprietà intellettuale sulla piattaforma si basa su un'infrastruttura articolata di monitoraggio e applicazione delle misure di protezione: “Con l'adesione a oriGIn, Temu compie un importante passo avanti nel creare un collegamento tra le piattaforme digitali e le comunità dei produttori tradizionali. Siamo lieti di poter approfondire le nostre conoscenze e avviare un confronto con l'ampia rete di membri e partner di oriGIn in tutto il mondo” , ha dichiarato un portavoce di Temu.

Una tutela efficace delle Indicazioni Geografiche richiede sia solide misure di protezione dei diritti sia una collaborazione strutturata con organizzazioni nazionali e internazionali. Nel primo semestre del 2026, Temu ha organizzato oltre 100 incontri con associazioni di categoria, camere di commercio e reti di startup in Europa, con l'obiettivo di comprendere le difficoltà incontrate dalle piccole imprese nella vendita online. Tra gli ostacoli segnalati con maggiore frequenza dalle aziende locali è emersa la mancanza di contatti diretti a cui rivolgersi per risolvere eventuali problematiche. Questi riscontri contribuiscono a orientare le più ampie iniziative di Temu a sostegno dei venditori .

Nell'ambito di questo impegno a favore delle imprese locali, Temu ha lanciato il proprio Programma globale per la protezione delle Indicazioni Geografiche (Geographical Indications Protection Programme). Il programma offre un quadro strutturato di collaborazione che consente alle imprese locali, alle autorità competenti e alle organizzazioni accreditate di interagire direttamente con Temu, scambiare informazioni pertinenti e presentare segnalazioni relative a potenziali violazioni delle Indicazioni Geografiche, affinché vengano esaminate.

Proteggere l'autenticità dei prodotti a Indicazione Geografica online significa tutelare sia la fiducia dei consumatori sia le attività economiche delle comunità di produttori locali. Temu investe attivamente in questo ambito attraverso partnership con organizzazioni come oriGIn e l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) in Italia . Combinando strumenti di rilevamento proattivo e un dialogo costante con i diversi settori produttivi, Temu punta a promuovere le migliori pratiche per la tutela delle Indicazioni Geografiche nell'ambiente digitale.

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