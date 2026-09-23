Temu amplia i propri programmi di formazione dedicati ai venditori attraverso la collaborazione con otto organizzazioni internazionali specializzate in test e certificazioni di prodotto, tra cui Bureau Veritas, QIMA e TÜV SÜD. I percorsi formativi supportano i venditori presenti su Temu nella comprensione dei requisiti di sicurezza e certificazione applicabili ai propri prodotti e ai diversi mercati in cui operano. Inoltre, i venditori possono entrare in contatto con esperti indipendenti, che illustrano concretamente come i diversi requisiti normativi si applichino ai loro prodotti. Sulla piattaforma, i venditori possono inoltre accedere a servizi di supporto per le attività di test e certificazione. I corsi vengono trasmessi in diretta streaming attraverso la Temu Seller Academy. Le sessioni organizzate ad agosto hanno registrato complessivamente oltre 4.000 visualizzazioni da parte dei venditori e più di 2.000 interazioni. Tra gli incontri:Bureau Veritas ha fornito una panoramica dei requisiti europei in materia di sicurezza dei giocattoli, approfondendo gli aggiornamenti normativi, le regole relative all'etichettatura e i rischi di natura fisica e chimica.TÜV SÜD ha illustrato i requisiti di test e certificazione previsti per i giocattoli destinati ai bambini in Europa e negli Stati Uniti, con particolare attenzione alla riduzione dei rischi attraverso la progettazione dei prodotti e la scelta dei materiali. Il programma di agosto ha incluso anche una sessione tenuta da SPEAC, progetto finanziato dall'Unione europea dedicato alla sicurezza dei prodotti, incentrata sul Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e sui relativi requisiti pratici per i venditori online. Le prossime sessioni saranno dedicate a elettronica, tessile, calzature, cosmetica e materiali destinati al contatto con gli alimenti. «Ogni nuovo mercato comporta requisiti specifici, dalle norme sulla sicurezza dei prodotti ai test e alle certificazioni» , ha dichiarato un portavoce di Temu. «Organizzando queste sessioni formative insieme a operatori leader del settore, offriamo ai venditori l’opportunità di confrontarsi direttamente con esperti e di accedere a informazioni pratiche, applicabili concretamente alle proprie attività e ai propri prodotti» .

Nel primo semestre del 2026, Temu ha organizzato oltre 100 incontri con associazioni di categoria, camere di commercio e network di startup in Europa per comprendere le difficoltà incontrate dalle piccole imprese nella vendita online. Tra i temi emersi con maggiore frequenza figurano le esigenze pratiche legate alla vendita in più mercati. I riscontri raccolti contribuiscono a orientare le più ampie iniziative di supporto che Temu mette a disposizione dei venditori. I programmi di formazione rientrano in queste attività, insieme a team dedicati all'onboarding che forniscono assistenza continuativa attraverso il Local Seller Program di Temu. I venditori possono inoltre collegare a Temu i software gestionali già utilizzati nelle proprie attività grazie a oltre 200 integrazioni ERP e accedere a una rete di più di 150 operatori logistici in Europa, tra cui DHL Group e La Poste. Temu sta inoltre rafforzando il proprio dialogo con le comunità imprenditoriali europee e ha sottoscritto memorandum d'intesa con Start:up Slovenia, APDC in Portogallo, CITEA a Cipro e SKV in Svizzera, con l'obiettivo di contribuire alla condivisione di conoscenze. Temu ha inoltre aderito a Cross-Border Commerce Europe per partecipare al confronto a livello europeo sui temi dell'e-commerce transfrontaliero. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TEMU