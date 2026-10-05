Temu e l’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) hanno firmato un Protocollo d’Intesa (MoU) per rafforzare la tutela delle Indicazioni Geografiche (IG) sul marketplace di Temu. L’accordo, firmato in occasione di un evento per il 40° anniversario dell’ICQRF, pone una forte attenzione sulla prevenzione. Temu e ICQRF collaboreranno per fornire ai venditori informazioni e indicazioni adeguate e si incontreranno periodicamente per valutare e sviluppare iniziative congiunte volte a rafforzare la tutela delle Indicazioni Geografiche e a prevenire pratiche commerciali sleali. L’ICQRF fa parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ed è l’autorità competente responsabile dei controlli ufficiali sui prodotti agroalimentari e vitivinicoli, con specifiche competenze in materia di Indicazioni Geografiche. Fa inoltre parte della rete europea delle autorità nazionali ed europee competenti nella tutela delle IG e collabora con gli stakeholder nelle attività di verifica dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli. «Le Indicazioni Geografiche rappresentano una parte importante del rinomato patrimonio agroalimentare italiano e la loro tutela nell’ambiente digitale richiede una stretta collaborazione tra tutti gli attori dell’ecosistema» , ha dichiarato un portavoce di Temu. «Questo accordo con ICQRF ci permette di unire prevenzione, informazione e supporto ai venditori a un costante scambio di informazioni e a meccanismi efficaci per affrontare potenziali violazioni. Lavorando insieme possiamo promuovere best practice all’interno del nostro marketplace e rafforzare la tutela online delle Indicazioni Geografiche» .

L’accordo definisce inoltre un quadro permanente di collaborazione e scambio di informazioni tra Temu e ICQRF, con punti di contatto dedicati per facilitare chiarimenti normativi, affrontare questioni operative e coordinare il monitoraggio e lo sviluppo delle attività previste dal Protocollo d’Intesa. «L’accordo con Temu rappresenta un altro importante traguardo nella strategia dell’ICQRF per la tutela delle Indicazioni Geografiche sui mercati digitali internazionali. Una collaborazione strutturata con i principali marketplace online è essenziale per contrastare le violazioni online e rendere sempre più efficace la tutela dei nostri prodotti di qualità» , ha dichiarato il dott. Felice Assenza, Capo Dipartimento dell’ICQRF.

«In Temu abbiamo trovato un partner attento e sensibile alla necessità di garantire una tutela efficace e che, fin dall’inizio, ha dimostrato una concreta disponibilità al dialogo e alla collaborazione. Siamo fiduciosi che questo accordo contribuirà a rafforzare ulteriormente la tutela dell’autenticità e della reputazione delle eccellenze italiane» , ha aggiunto il dott. Assenza.

Temu ha introdotto una categoria dedicata alle Indicazioni Geografiche all’interno del proprio Brand Registry globale, rafforzando gli strumenti a disposizione dei titolari dei diritti sulle IG in tutto il mondo. I titolari dei diritti e i loro rappresentanti autorizzati possono registrare le proprie Indicazioni Geografiche fornendo i relativi dati di registrazione e la documentazione di supporto, che saranno sottoposti alla verifica di Temu. Una volta approvata la registrazione, possono segnalare direttamente attraverso il Brand Protection Center di Temu le inserzioni potenzialmente in violazione, attraverso un processo più chiaro e semplificato per le segnalazioni relative alle IG. Per Temu, l’accordo si inserisce nel percorso già avviato per rafforzare la tutela della proprietà intellettuale e promuovere best practice all’interno del proprio marketplace. La protezione della proprietà intellettuale rappresenta uno dei pilastri fondamentali della governance della piattaforma Temu ed è supportata da politiche e misure articolate volte a tutelare i titolari dei diritti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TEMU