Temu rafforza la tutela online delle eccellenze locali e dei prodotti legati al territorio con una nuova funzionalità dedicata alle Indicazioni Geografiche (IG), disponibile in tutti i mercati. Integrata nel Brand Registry Portal, la nuova categoria offre ai titolari dei diritti un canale diretto per collaborare con Temu e segnalare potenziali violazioni, contribuendo a proteggere l’autenticità dei prodotti, il loro valore e il patrimonio di competenze e tradizioni che rappresentano. Le Indicazioni Geografiche identificano prodotti le cui qualità o reputazione sono legate alla loro origine geografica e che rivestono un valore economico, sociale e culturale per le comunità locali. La tutela di questi diritti online contribuisce a preservare la fiducia dei consumatori e a sostenere i produttori la cui attività dipende dalla reputazione dei propri prodotti. La nuova categoria dedicata alle IG amplia gli strumenti già messi a disposizione da Temu per la tutela della proprietà intellettuale, rendendo il processo più semplice e accessibile. La funzionalità dedicata alle IG è una delle più recenti misure introdotte da Temu a supporto delle imprese e nasce anche dai feedback raccolti nel corso di oltre 100 incontri con associazioni di categoria, camere di commercio e network di start-up in tutta Europa, dai quali è emerso come la complessità rappresenti un ostacolo ricorrente per le aziende che operano online. «Vogliamo supportare le imprese locali con strumenti concreti che contribuiscano a ridurre la complessità», ha dichiarato un portavoce di Temu. «Per i titolari dei diritti sulle Indicazioni Geografiche, questo significa poter contare su un percorso più chiaro per collaborare direttamente con noi e contribuire a tutelare l’autenticità dei propri prodotti, insieme alle competenze e al patrimonio di tradizioni che ne sono alla base».

L’aggiornamento rientra nel più ampio impegno di Temu per la tutela della proprietà intellettuale, che combina la collaborazione con i titolari dei diritti, il monitoraggio proattivo, tecnologie proprietarie e la verifica da parte di esperti. Secondo il Rapporto 2026 di Temu sulla tutela della proprietà intellettuale, il database utilizzato dall’azienda per il monitoraggio proattivo comprende oltre 15.000 brand. Nel periodo preso in esame, le rimozioni proattive di inserzioni potenzialmente in violazione dei diritti di proprietà intellettuale sono state 331 volte superiori rispetto alle rimozioni effettuate a seguito di segnalazioni. Temu collabora inoltre direttamente con oltre 3.000 brand attraverso la propria Brand Guardian Initiative e mette a disposizione dei venditori risorse dedicate alla conformità in materia di proprietà intellettuale attraverso il Seller Education Center. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TEMU