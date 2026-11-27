Temu, il marketplace online globale, ha ricevuto il Local Business Breakthrough Award nell'ambito dei Money Awards 2026, un riconoscimento che premia il suo impegno nel sostenere la crescita delle piccole e medie imprese italiane. Il premio sottolinea il ruolo di Temu nell'aiutare le aziende italiane a superare alcuni dei principali ostacoli alla crescita nell'e-commerce, tra cui la complessità della gestione delle attività online, i costi legati alla creazione di una presenza digitale e le difficoltà nel raggiungere nuovi clienti, sia sul mercato nazionale sia su quelli internazionali. Organizzato da Money.it, una delle principali piattaforme italiane di informazione economica e finanziaria, il premio fa seguito al riconoscimento ottenuto da Temu nel 2025 come Best E-Commerce Company, mettendo questa volta in evidenza il contributo della piattaforma alla crescita delle imprese locali. «Temu sta assumendo un ruolo sempre più importante nel mercato italiano dell'e-commerce, aiutando le imprese locali a raggiungere un numero maggiore di clienti» , ha dichiarato un portavoce di Money.it. «Siamo lieti di riconoscere il suo costante impegno nel sostenere le aziende italiane e nel creare nuove opportunità per la loro crescita online».

Dall'introduzione del Local Seller Program in Italia nel 2024, Temu ha aiutato le imprese italiane ad ampliare la propria presenza sui mercati nazionali e internazionali. Secondo un'indagine aziendale condotta in sei mercati europei tra giugno e luglio 2026, il 68% dei venditori italiani presenti su Temu ha dichiarato di essere entrato in nuovi mercati internazionali dopo aver aderito alla piattaforma, mentre il 79% ha aumentato la propria capacità produttiva o operativa e il 25% ha assunto nuovi dipendenti. Tra le aziende che hanno beneficiato delle opportunità offerte dalla piattaforma figura Esplodia, rivenditore napoletano di prodotti per la casa e il giardino, che oggi genera il 30% del proprio fatturato complessivo attraverso Temu. L'azienda ha gestito oltre 150.000 ordini e realizzato un nuovo magazzino di 10.000 metri quadrati per rispondere alla crescente domanda. Caffè Barbaro, storico marchio napoletano di caffè, è riuscito a raggiungere consumatori più giovani e nuovi segmenti di clientela, andando oltre i tradizionali canali di vendita. SD Calabria, azienda familiare specializzata in prodotti alimentari tipici, ha invece ampliato la propria base clienti in tutta Europa, arrivando a generare attraverso Temu circa il 70% del fatturato complessivo. «Ringraziamo Money.it per aver riconosciuto il nostro impegno a sostegno delle imprese italiane» , ha dichiarato un portavoce di Temu. «Il nostro obiettivo è aiutare i venditori a raggiungere nuovi clienti e rendere più semplice la crescita delle loro attività, sia in Italia sia all'estero».

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