(ARV) – Venezia, 29 novembre 2026 “Una notizia straordinaria, che accogliamo con grande entusiasmo e che vede ancora una volta il Veneto e i suoi territori in prima fila sulla scena del grande sport internazionale. Entriamo a pieno titolo nel prestigioso club delle realtà che ospitano il grande tennis mondiale. Voglio ringraziare la Federazione Italiana Tennis e Padel e il suo presidente, Angelo Binaghi, per questa importante scelta, e complimentarmi con Riccardo Donadon per la lungimiranza e la caparbietà con cui ha creduto fin dall’inizio in questo progetto”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, esprime soddisfazione per l’accordo siglato oggi tra la Federazione Italiana Tennis e Padel e H-FARM, che porterà nel campus di Ca’ Tron di Roncade il torneo ATP 250 su erba nelle edizioni del 2028 e del 2029, nelle settimane che precedono Wimbledon. “Il tennis italiano, anche grazie allo straordinario effetto Sinner, sta vivendo un momento magico. Anche in Veneto stiamo assistendo a una crescita importante di questo movimento sportivo, in termini di tesserati, di attività dei circoli, di radicamento della Federazione sul territorio e di giovani talenti che si affacciano al mondo dell’agonismo. È fondamentale saper capitalizzare questa stagione, investendo in infrastrutture, formazione e opportunità per le nuove generazioni – sottolinea Zaia –. La nascita di un polo tennistico di livello internazionale a Roncade rappresenta un investimento formidabile non soltanto sotto il profilo dell’immagine e della promozione del Veneto, ma soprattutto per il futuro sportivo dei nostri ragazzi. Poter crescere, allenarsi e confrontarsi in un contesto di questo livello significa offrire loro strumenti concreti per coltivare il proprio talento e, perché no, ambire a diventare i campioni di domani”. “H-FARM è la concreta rappresentazione di un’intuizione geniale del suo fondatore, Riccardo Donadon, che ha saputo trasformare un angolo della campagna trevigiana in uno straordinario polo di innovazione, formazione e crescita per i giovani, capace di dialogare con il mondo delle imprese e di attrarre talenti. Una realtà che ho visto nascere e crescere negli anni, che ha saputo anticipare i tempi e diventare un autorevole interlocutore nel mondo dell’innovazione – prosegue Zaia –. Oggi, con lo sviluppo di un parco sportivo di assoluto prestigio, la realizzazione di 14 campi da tennis, di cui sei in erba, e la prospettiva di diventare Centro Federale, H-FARM compie un ulteriore salto di qualità, ampliando le opportunità offerte ai giovani e al territorio”. “Avere in Veneto un appuntamento del circuito ATP rappresenta anche una formidabile occasione di promozione internazionale, con importanti prospettive sul fronte turistico ed economico. Dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina, il Veneto aggiunge un altro prestigioso tassello alla sua vocazione di terra di grandi eventi sportivi. La nostra regione dimostra ancora una volta di saper coniugare capacità imprenditoriale, visione, investimenti e cultura dello sport. Non vediamo l’ora di assistere al primo scambio su quei campi”, conclude il Presidente Zaia. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO