(Arv) Venezia, 24 settembre 2026 Presentato oggi, nella Terza commissione del Consiglio Veneto presieduta da Roberto Marcato (Lega-LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Partito Democratico), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), alla quale ha partecipato l’assessore Marco Zecchinato, il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale n. 107, illustrato dal consigliere delegato a Venexus e housing generazionale, Eric Pasqualon (UdC), di modifica della legge regionale n. 10/2024 “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”. L’iniziativa legislativa mira, in sintesi, ad ampliare la platea dei soggetti pubblici che possono promuovere detti progetti, con l’inclusione di Ulss, Ambiti territoriali sociali e Ipab, nonché a consentire il finanziamento dei progetti attraverso il fundraising, permettendo a cittadini e imprese di sostenere direttamente le iniziative presenti sulla piattaforma regionale Venexus; viene, inoltre, rafforzato il ruolo del Tavolo tecnico nell’individuazione di standard di qualità per i progetti.

Incardinato, inoltre, il progetto di legge n. 100, a prima firma del consigliere Cristiano Corazzari (Lega-LV), rubricato “Norme in materia di compensazioni territoriali, riequilibrio energetico e tutela ambientale per le comunità ospitanti infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale”; il pdl prevede, in sostanza, la possibilità di definire accordi tra Regione, enti locali e soggetti gestori per individuare le misure economiche, sociali e ambientali commisurate agli impatti prodotti, e l’istituzione del Portale regionale delle compensazioni energetiche, quale strumento pubblico di monitoraggio degli impianti, degli accordi e delle relative misure compensative.

Presentato, infine, anche il progetto di legge n. 113, d’iniziativa del consigliere Corazzari, “Disposizioni per la costituzione della Rete veneta di Micro-invasi Diffusi (REMIDI) per la mitigazione della siccità”, inteso come uno strumento regionale che mira a contrastare gli effetti della siccità, migliorare la gestione della risorsa idrica attraverso una rete capillare di sistemi di raccolta e accumulo di acque meteoriche, sostenere l'agricoltura, contribuire alla ricarica delle falde, contrastare la risalita del cuneo salino e incrementare la sicurezza idraulica del territorio; è prevista, inoltre, una programmazione regionale degli interventi con il coinvolgimento dei consorzi di bonifica e degli altri soggetti competenti, coniugando le esigenze di tutela ambientale e di adattamento ai cambiamenti climatici.

L’iter istruttorio dei tre progetti di legge è destinato a proseguire nel corso delle prossime sedute di Commissione.

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