La Terza commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: al primo e secondo punto all’ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all’ordine del giorno, la Terza Commissione, ha espresso alla Prima Commissione consiliare, parere favorevole a maggioranza dei presenti, al Progetto di legge n. 130 di iniziativa della Giunta regionale “Variazione al bilancio di previsione 2026-2028 della Regione del Veneto; Al quarto punto all’ordine del giorno, la Terza Commissione, ha proseguito nell’esame del Progetto di legge regionale n. 107 d’iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”. In breve, l’art. 1 della già menzionata legge prevede che la Regione del Veneto, riconosca e valorizzi le finalità di beneficio comune perseguite dalle società benefit e dalle imprese ESG - Environmental, Social, Governance - operanti sul territorio regionale a sostegno dei progetti iscritti nel registro regionale dei progetti a beneficio comune. Lo scorso maggio, il Presidente della Regione del Veneto ha presentato ufficialmente la piattaforma e i primi progetti in essa inseriti. La piattaforma è quindi operativa e raggiungibile al seguente indirizzo https://venexus.regione.veneto.it/.

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