(Arv) Venezia, 1 ottobre 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Morena Martini (Stefani Presidente) ha presentato la seconda edizione della rassegna letteraria nazionale ‘Thiene Scritti d’Autore’ e il Festival “Paesaggi Letterari”, iniziative che vedranno la partecipazione dei vincitori e dei finalisti dei Premi letterari Campiello, Strega e Bancarella, insieme ad altri trenta autori, a Thiene, dal 6 al 20 ottobre 2026. La Pedemontana veneta diventa così crocevia di voci, storie e tendenze della letteratura nazionale.

Novità di questa seconda edizione è il Festival ‘Paesaggi Letterari’, in programma da venerdì 9 a domenica 11 ottobre: tre giorni durante i quali 30 autori nazionali porteranno storie, racconti e confronti in una decina di luoghi cittadini iconici ma ora poco presidiati, coinvolgendo il pubblico di tutte le età in un’azione di ‘rigenerazione urbana’ attraverso la letteratura.

“Come Regione del Veneto siamo orgogliosi di patrocinare un'iniziativa di straordinario valore culturale come ‘Thiene Scritti d'Autore’, che in questa seconda edizione consolida la sua rilevanza nazionale portando sul territorio i protagonisti dei più prestigiosi premi letterari italiani – ha affermato il consigliere regionale Morena Martini - La vera forza di questo progetto risiede nella sua capacità di evolversi: l'integrazione con il nuovo Festival ‘Paesaggi Letterari’ dimostra come la cultura possa diventare il motore vivo della nostra comunità. Trasformare una decina di luoghi iconici di Thiene in palcoscenici a cielo aperto significa far battere il cuore del centro storico attraverso i libri, la condivisione e il coinvolgimento attivo dei cittadini, delle scuole e delle realtà locali. I nostri centri storici mantengono la loro anima e il loro valore solo se continuano a essere vissuti, e la letteratura si conferma uno strumento straordinario di rigenerazione urbana e sociale. Un Festival iconico, con tre giornate di letteratura, passione e amore per il territorio, di storie di paesaggi, fisici e metafisici.” “Credo di aver avuto, nella mia vita, una grande fortuna: la passione per la lettura, fin da piccola. Ai ragazzi voglio dire che leggendo un libro, essi possono diventare attori e registi delle storie narrate.”, ha chiosato Morena Martini. “Gli ottimi frutti che la collaborazione con il Lions Host di Thiene sta dando è motivo di orgoglio per Thiene - ha sottolineato Ludovica Sartore, assessore alla Cultura del comune di Thiene - La rassegna letteraria quest'anno presenta un’offerta ricchissima che permetterà di incontrare le esigenze e gli interessi di un pubblico molto vasto. Si tratta dunque di un’opportunità straordinaria per la Città e per il territorio che in questa seconda edizione ampliata si rivela essere anche un progetto strutturato e che ha l’obiettivo di diffondere ulteriormente la lettura, di approfondire temi, di diffondere cultura. E una comunità che si adopera in tal senso è una comunità che vuole crescere, instaurare relazioni positive, includere. Ringrazio il Presidente, Gianfranco Di Fini, il Coordinatore e Past President, Nazzareno Leonardi, e tutti i soci Lions per il prezioso e impegnativo lavoro che stanno svolgendo." “Nel progettare e realizzare la rassegna ‘Thiene Scritti d’Autore e il Festival ‘Paesaggi Letterari’ ci siamo posti due ambiziosi obiettivi – ha spiegato Gianfranco Di Fini, Presidente del Lions Club Thiene Host - Da un lato, trasformare la perla della Pedemontana Vicentina nella capitale delle più attuali e innovative tendenze letterarie a livello nazionale; dall’altro, dimostrare che la cultura viva e vissuta è un efficace antidoto all’abbandono dei luoghi e una leva potente per riscoprire il piacere del confronto e della socialità. Ci auguriamo che il pubblico viva il progetto con questo spirito, riconoscendosi parte attiva e fondamentale. Tra gli eventi programmati nell’ambito di ‘Thiene Scritti d’Autore’, ricordiamo che martedì 6 ottobre verrà ospitato il vincitore del Premio Campiello; martedì 13 ottobre verrà accolto un finalista del Premio Strega; il 20 ottobre verrà dato spazio al vincitore del Premio Bancarella.” Nicolas Cazzola, Presidente dell’associazione ‘Pedemontana Veneta OGD’, ha spiegato che “il nostro obiettivo è trasformare eventi, come ‘Thiene Scritti d’Autore’, in qualcosa che possa portare valore turistico nel territorio. Credo che questo evento rappresenti un mirevole esempio che dimostra come cultura, identità, commercio e turismo possano lavorare assieme, portando persone nel territorio anche oltre la normale stagionalità turistica, attratte da una interessante offerta culturale, che si affianca alle bellezze paesaggistiche e artistiche dei luoghi.” “Thiene è una piccola città della Pedemontana Veneta, in cui c’è, credo, la più bella biblioteca d’Italia, ubicata all’interno di un palazzo storico. A testimonianza che la città è un importante centro culturale e, grazie a questo evento, la popolazione avrà la possibilità di incontrare i vincitori dei principali Premi letterari e una trentina di autori – ha detto l’architetto Nazzareno Leonardi, ideatore dell’iniziativa e Past Presidente del Lions Club Thiene Host – Questo è reso possibile dal fatto che Thiene può vantare tanti luoghi culturali in grado di ospitare manifestazioni come ‘Thiene Scritti d’Autore’. Abbiamo anche coinvolto 1500 studenti che, in Galleria Garibaldi, potranno avvicinarsi alla grande letteratura contemporanea; in questo modo, perseguiremo un altro obiettivo che ci sta a cuore: rigenerare spazi urbani.” Si evidenzia come l’iniziativa abbia ottenuto il patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, ODG Pedemontana Veneta e Colli, Rai Veneto, Confindustria Vicenza - raggruppamento Altovicentino, Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza, Ascom - Associazione Commercianti del Mandamento di Thiene. È realizzata in collaborazione con Biblioteca civica di Thiene, Rete Biblioteche Vicentine, Istituto Musicale Città di Thiene, Villa Fabris, Università Adulti Anziani di Thiene, le quattro librerie di Thiene. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO