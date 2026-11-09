Un caffè rovesciato sul tappeto, le impronte di un amico a quattro zampe sul divano o una macchia sul sedile dell’auto sono piccoli imprevisti che accompagnano la vita di tutti i giorni, ma che spesso richiedono tempo e attenzione. Per affrontarli con maggiore semplicità, Tineco ha ampliato la propria gamma dedicata alla cura della casa con CARPET ONE Spot DualHeat , il nuovo dispositivo per la pulizia mirata di tappeti, tappezzeria e altre superfici.

Combinando acqua calda, vapore e aspirazione, CARPET ONE Spot DualHeat permette di scegliere l’intervento più adatto alle diverse esigenze, dalla pulizia di una macchia recente al trattamento dello sporco più ostinato. E, grazie a due modalità di asciugatura, aiuta a completare il lavoro senza lunghe attese. Una soluzione che interpreta concretamente la filosofia Tineco “ Clean Less, Live More ”: semplificare le attività domestiche per lasciare più spazio ai momenti da vivere.

Il potere del doppio calore per ogni esigenza Al cuore del nuovo dispositivo si trova la tecnologia DualHeat , che mette a disposizione acqua calda fino a 70 °C e vapore fino a 100 °C . La prima contribuisce a sciogliere lo sporco, mentre il secondo raggiunge le fibre dei tessuti per aiutare a rimuovere i residui più difficili. La possibilità di scegliere tra queste soluzioni permette di adattare il trattamento alla superficie e al tipo di sporco, così da intervenire in modo mirato senza rinunciare alla praticità.

In totale, CARPET ONE Spot DualHeat offre quattro modalità di pulizia Cool Clean , per schizzi recenti e tessuti delicati; Warm Clean , indicata per macchie di grasso e sporco più resistente Steam Clean , pensata per le macchie ostinate e più difficili da rimuovere; e Boost Steam , per un’azione concentrata grazie all’impiego del vapore. A completare l’azione, c’è poi la capacità del modello di distribuire continuamente acqua pulita sui tessuti, mentre l’acqua sporca e i residui vengono aspirati. In particolare, la sua potenza di aspirazione fino a 17 kPa aiuta a raccogliere liquidi, fango e sporco lasciato dagli animali domestici, mentre la spazzola con apertura più ampia favorisce il recupero dell’acqua e dei detriti, coprendo una superficie maggiore a ogni passaggio.

Dalla pulizia all’asciugatura, senza lunghe attese Una volta rimossa la macchia, il tempo necessario perché il tessuto si asciughi può diventare un’ulteriore incombenza. Per questo CARPET ONE Spot DualHeat integra la tecnologia FlipDry , che completa l’intervento con due modalità di asciugatura tra cui scegliere in base alle proprie necessità.

La modalità Max Dry combina aria calda a 70 °C e un flusso potente per un’asciugatura in circa tre minuti. Per i tessuti sensibili al calore, invece, Soft Dry offre un’opzione più delicata. Il dispositivo permette così di passare dalla pulizia all’asciugatura con la stessa soluzione, aiutando a rimettere in ordine gli spazi in poco tempo e a tornare alle proprie attività.

Una soluzione versatile per gli spazi di tutti i giorni Dai tappeti della zona living ai divani, dai materassi alle scale, fino agli interni dell’auto, CARPET ONE Spot DualHeat è pensato per accompagnare la pulizia mirata in ambienti diversi. Gli accessori in dotazione comprendono una spazzola per tappezzeria , adatta a tappeti e tessuti, e una spazzola per fessure , utile per raggiungere gli spazi più stretti. La copertura in gomma consente inoltre di intervenire sulle superfici lisce, mentre il vapore può essere utilizzato anche per ammorbidire lo sporco grasso in cucina prima di rimuoverlo con un panno.

Infine, il sistema di pulizia può essere affiancato da due soluzioni dedicate: la formula pretrattante , da applicare direttamente sulle macchie di grasso, e la Carpet Care & Deep Cleaning Solution , da aggiungere al serbatoio dell’acqua pulita per il lavaggio dei tessuti. Insieme, aiutano ad affrontare esigenze diverse, senza trasformare ogni imprevisto in un’operazione complicata.

Praticità e manutenzione semplice, anche dopo l’uso Con un peso di 5 kg e una maniglia ergonomica, CARPET ONE Spot DualHeat è facile da trasportare e riporre. Il cavo da 3,5 metri e il tubo flessibile da 1,5 metri offrono una portata utile per spostarsi tra le diverse aree della casa, raggiungendo persino l’auto che si trova nel garage. In più, il serbatoio 2-in-1 mantiene separati 1,2 litri di acqua pulita e 0,9 litri di acqua sporca , semplificando le operazioni di riempimento e svuotamento.

Anche la manutenzione è pensata per alleggerire la routine. Al termine dell’utilizzo, la funzione Hose Self-Cleaning permette infatti di risciacquare il tubo con acqua pulita, collegando l’accessorio dedicato e selezionando la modalità Cool Clean . La tecnologia di de-schiumatura meccanica aiuta invece a ridurre la formazione di schiuma nel serbatoio dell’acqua sporca, contribuendo a sfruttarne la capacità.

A completare l’esperienza d’uso, gli indicatori LED e i segnali acustici forniscono informazioni sulle modalità selezionate, sulla preparazione dell’acqua calda o del vapore e sullo stato del dispositivo. Piccoli accorgimenti che rendono ogni passaggio più intuitivo, dalla scelta del programma alla fine della pulizia.

CARPET ONE Spot DualHeat è sul mercato da oggi al prezzo di 249 euro , e a partire dal 10 novembre sarà già scontato per il Black Friday su Amazon e sullo store online Tineco.

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