La pulizia della casa non deve più essere un’attività fatta di interruzioni, passaggi ripetuti e tempo sottratto a momenti preziosi. È da questa idea che nasce “Clean Less, Live More”, la campagna con cui Tineco, marchio globale del gruppo ECOVAS specializzato in soluzioni smart per la cura della casa, propone un modo più intuitivo di vivere gli spazi domestici: meno impegno nella gestione della pulizia e più tempo da investire liberamente. Fondata nel 1998, negli anni Tineco ha contribuito a trasformare il settore della pulizia domestica introducendo nel 2019 il primo aspirapolvere intelligente e contribuendo, nel 2020, alla nascita della categoria delle lavapavimenti con FLOOR ONE S1. Oggi il brand è riconosciuto a livello globale come brand n.1 al mondo di aspirapolvere lavapavimenti wet & dry per uso domestico* e continua a evolvere la categoria attraverso tecnologie che rendono ogni fase della pulizia più fluida, efficace e automatizzata. Un percorso che ha portato Tineco a distinguersi anche attraverso riconoscimenti e premi internazionali dedicati all’innovazione e al design di prodotto, a conferma di una proposta che unisce performance, semplicità d’uso e attenzione all’esperienza delle persone. Quattro modi concreti per alleggerire la routine La visione “Clean Less, Live More” prende forma all’interno di un ecosistema di soluzioni progettate per intervenire prima, durante e dopo la pulizia, secondo quattro pilastri: Meno fatica L’assistenza supportata dall’AI, la capacità di anticipare le esigenze di pulizia, una manovrabilità fluida e il design reclinabile a 180° che caratterizzano la maggior parte dei modelli recenti del brand, aiutano ad arrivare anche negli angoli della casa più difficili da raggiungere, semplificando la routine e lasciando alle persone più tempo da dedicare ad altre attività.

Meno stress da sporco Nella vita quotidiana possono accadere piccoli imprevisti: un residuo secco in cucina, le impronte di una giornata sul pavimento, i capelli sparsi per il bagno. Tineco li affronta in modo intelligente e coordinato grazie a tecnologie come il rilevamento dello sporco, l’aspirazione potente, il vapore ad alta pressione e i rulli che si lavano da soli con acqua pulita. Solo così, la pulizia diventa un gesto più immediato e continuo.

Meno lavoro dopo la pulizia In genere, la pulizia non finisce una volta spento il dispositivo. Proprio per questo motivo Tineco integra nei suoi prodotti sistemi di autopulizia, asciugatura ad alta temperatura e docking station progettate per ridurre le attività di manutenzione successive all’uso. In questo modo risulta più semplice mantenere i dispositivi igienici e pronti all’uso. Meno pensieri dopo l’acquisto L’esperienza Tineco non si esaurisce con la scelta del prodotto, ma accompagna i clienti lungo tutto il percorso di utilizzo. Strumenti per orientarsi nella selezione, programmi di sostituzione gratuita, opportunità di trade-in e servizi post-vendita contribuiscono a rendere la vita di chi sceglie i prodotti Tineco più semplice, riducendo le preoccupazioni anche nel lungo periodo.

Una tecnologia che lascia più spazio alla vita Dalle lavapavimenti agli aspirapolvere senza fili, dalle soluzioni dedicate alla pulizia di tappeti e moquette fino ai dispositivi per la cucina smart, Tineco continua a sviluppare e migliorare i suoi prodotti, creando varianti in grado di adattarsi ai diversi ritmi e alle diverse esigenze delle case contemporanee. Questa direzione ha trovato espressione anche nelle più recenti novità presentate a IFA 2026 , dove il brand ha portato a Berlino una nuova generazione di soluzioni progettate per rendere la pulizia sempre più autonoma. Tra queste, la lavapavimenti FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam , che unisce lavaggio e vapore, la FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam , pensata per affrontare lo sporco più ostinato in pochi secondi, il dispositivo per tappeti e moquette CARPET ONE Steam 3.0 e l’aspirapolvere senza fili PURE ONE STATION 7 ZeroTouch , dotato di una stazione intelligente che automatizza la gestione della polvere raccolta.

Con “Clean Less, Live More”, il brand rinnova il proprio impegno a trasformare la cura della casa in un’esperienza più vicina alla vita reale. Perché dedicare meno tempo alle incombenze quotidiane significa poter ritrovare più spazio per le persone, gli interessi e i momenti che rendono una casa davvero degna di essere vissuta. *Fonte: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd.; misurazione basata sul volume delle vendite retail globali (in unità) del brand nel segmento degli aspirapolvere wet & dry per uso domestico negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Per “aspirapolvere wet & dry per uso domestico” si intendono dispositivi per la pulizia domestica che erogano acqua pulita (o soluzione detergente) per lavare i pavimenti duri e successivamente aspirano acqua sporca e detriti. Ricerca completata a marzo 2026.

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