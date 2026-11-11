(ARV) – Venezia, 11 novembre 2026 “Il via libera della Commissione Giustizia della Camera al provvedimento che prevede l’istituzione del Tribunale della Pedemontana è un’ottima notizia per il Veneto. Un passo avanti importante verso un traguardo atteso da anni, che rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la presenza della giustizia sul nostro territorio. Parliamo di un presidio giudiziario in più, di un servizio aggiuntivo per cittadini e imprese, non certo di qualcosa che viene sottratto ad altri tribunali. Ogni nuova istituzione che avvicina i servizi alle persone è una ricchezza per l’intera comunità”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando l’approvazione in Commissione Giustizia della Camera del testo sulla geografia giudiziaria, che comprende la stabilizzazione dei tribunali abruzzesi, i presidi delle isole minori e l’istituzione del Tribunale della Pedemontana con sede a Bassano del Grappa. Il provvedimento approderà lunedì prossimo all’esame dell’Aula.

“Stiamo parlando di un bacino di circa 470 mila abitanti, di migliaia di imprese e di uno dei territori economicamente più vivaci del Veneto. Ma soprattutto parliamo di una struttura che esiste già: a Bassano del Grappa abbiamo un palazzo di giustizia realizzato, con lavori completati e importanti risorse pubbliche già investite. Perché dovremmo fermarci proprio adesso? Perché rinunciare alla possibilità di utilizzare un edificio già pronto per offrire un servizio fondamentale alla collettività? Sarebbe davvero difficile da spiegare ai cittadini”, prosegue Zaia.

“Credo sia arrivato anche il momento di superare le polemiche e le contrapposizioni territoriali. Serve un sussulto d’orgoglio veneto, la capacità di guardare all’interesse generale e di difendere insieme un’opportunità per la nostra comunità. Il Tribunale della Pedemontana non deve essere visto come un concorrente di quello di Vicenza, né tantomeno come una sua penalizzazione, ma come uno strumento in più per rafforzare complessivamente il sistema giudiziario veneto. Ogni presidio di giustizia è un valore, perché significa istituzioni più vicine ai cittadini, servizi più accessibili e maggiore attenzione alle esigenze del territorio. Anche le valutazioni che riguardano il mantenimento di alcuni Comuni del Vicentino nell’attuale circondario non devono trasformarsi nell’ennesimo motivo di divisione. Il progetto conserva una dimensione importante e ha tutte le ragioni per andare avanti”.

“Desidero ringraziare il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Sottosegretario Andrea Ostellari e tutti coloro che, a livello istituzionale e parlamentare, stanno lavorando con determinazione a questo progetto. Lunedì ci attende un altro passaggio importante alla Camera. Mi auguro che prevalga la volontà di costruire, nell’interesse dei cittadini e delle imprese. Il Veneto ha sempre dimostrato di saper fare squadra quando ci sono in gioco gli interessi delle proprie comunità. Facciamolo anche questa volta: abbiamo la possibilità di ottenere un’istituzione in più, un servizio in più, un’opportunità in più. Non lasciamocela sfuggire. Ora avanti tutta”, conclude il Presidente Zaia.

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