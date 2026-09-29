Il primo compromesso ha spesso l'aspetto rassicurante di un'occasione. Arriva quando il lavoro scarseggia, le ambizioni premono e il desiderio di dimostrare quanto si vale rende meno nitidi i contorni delle cose. La rinuncia a una parte di sé può avvenire così, senza una costrizione evidente, attraverso una decisione della quale si crede di conoscere il prezzo. Soltanto più tardi emerge la clausola decisiva: chi ha favorito l'ascesa pretende di stabilire anche la direzione del cammino.

Su questa sproporzione fra vantaggio immediato e conseguenze prende forma "Un maledetto inganno" di Franco Napoli , pubblicato da Lastarìa Edizioni . Al centro c'è Rocco Gaudioso , avvocato di origini campane che cerca nella professione un' affermazione personale e una possibilità di riscatto . Il romanzo lo segue attraverso le seduzioni del successo, il peso delle responsabilità e il tentativo di costruirsi un'esistenza diversa. La materia giudiziaria confluisce in un noir aperto alla tensione sentimentale e al thriller, nel quale ogni rapporto può diventare un terreno di negoziazione e ogni certezza richiede una verifica ulteriore.

All'inizio del suo percorso, Rocco desidera uscire dall'ombra del mentore , l'avvocato Mastrangelo. Vuole un nome sulla targa, clienti propri, la prova di saper camminare da solo. Il primo incarico importante lo mette davanti a Carmine Misoccia, detto Due Colpi, e lo avvicina alla Confraternita di Sant'Agostino, un' organizzazione camorristica capace di premiare con generosità e di esigere obbedienza. L'incontro con Elena, figlia del suo capo, intreccia l'ambizione al desiderio. Quando il racconto raggiunge il Trentino, dove il protagonista ha cercato una nuova vita, una visita notturna e una richiesta d'aiuto rimettono in circolo ciò che sembrava appartenere a un tempo chiuso.

Il dispositivo narrativo più produttivo è l'alternanza fra la prima persona di Rocco e le sequenze in terza persona dedicate agli altri protagonisti . Il lettore entra nelle stanze da cui l'avvocato è escluso, ascolta conversazioni che lui ignora, intravede interessi nascosti dietro una proposta. Questo vantaggio resta parziale. Sapere che qualcosa non torna lascia aperta la questione di quanto sia estesa la manipolazione. La suspense nasce dalla distanza fra ciò che accade, ciò che Rocco comprende e ciò che vorrebbe credere. La fiducia diventa una condizione provvisoria.

Rocco tiene insieme il racconto grazie alle proprie contraddizioni.

È preparato, rapido nelle risposte, capace di individuare una debolezza nell'argomentazione altrui. La medesima lucidità si attenua quando sono coinvolti il denaro, l'amore o l'immagine che ha costruito di sé. Il sostegno economico alla sorella, che lo ha aiutato a terminare gli studi, possiede una ragione affettiva autentica. Proprio questa autenticità gli consente di giustificare decisioni sulle quali dovrebbe soffermarsi più a lungo. Il libro trova qui un motivo d'interesse: mostra quanto una buona intenzione possa rendere persuasivo, agli occhi di chi lo compie, un comportamento discutibile.

La voce narrante espone questa oscillazione senza rinunciare alla familiarità . Rocco racconta paure e calcoli, si rimprovera per la propria ingenuità . Nei suoi ragionamenti la difesa di sé continua oltre le aule: ogni scelta cerca un'attenuante, ogni cedimento una spiegazione accettabile. La vicinanza al personaggio lascia così spazio a una distanza critica. La sua professione acquista una funzione narrativa precisa: l'uomo abituato a costruire argomentazioni per gli altri deve misurarsi con quelle che prepara per la propria coscienza.

Intorno a lui, la Confraternita esercita il potere attraverso un linguaggio studiato. I suoi membri sono «Parenti», l'appartenenza promette protezione, i rituali sanciscono una fedeltà che investe anche le famiglie. Preghiere, immagini sacre e citazioni religiose accompagnano una pratica di sopraffazione. Il contrasto assume una qualità perturbante soprattutto quando la brutalità conserva modi cerimoniosi: una minaccia può arrivare con un consiglio, una pretesa con l'apparenza di un favore personale. Il bisogno viene riconosciuto, soddisfatto e infine adoperato contro chi lo aveva manifestato.

Il denaro attraversa questa rete di rapporti con una concretezza insistita. Parcelle, mutui, contanti, proprietà immobiliari e progetti alberghieri danno al potere criminale una consistenza economica, oltre che intimidatoria. La rispettabilità professionale è una risorsa appetibile quanto la forza. L'apparenza ordinata dei luoghi non garantisce la trasparenza delle relazioni.

La stessa attenzione ai rapporti di forza attraversa la dimensione sentimentale. Le figure femminili partecipano all'azione con ruoli differenti, fra controllo, vulnerabilità, iniziativa e cura. Queste presenze acquistano rilievo anche attraverso il modo in cui Rocco le osserva. Le descrizioni fisiche, le aspettative amorose e la facilità con cui attribuisce a un incontro la promessa della felicità rivelano quanto il suo sguardo sia coinvolto e, dunque, esposto all'errore.

Napoli privilegia una prosa comunicativa , vicina al parlato e sostenuta dal dialogo. Domande, interruzioni, repliche e cambi di tono definiscono le gerarchie prima ancora delle descrizioni. Le inflessioni napoletane e i soprannomi restituiscono immediatezza agli ambienti criminali, mentre il lessico legale entra nel discorso quotidiano di Rocco, fino a trasformare i rapporti sentimentali in contratti, inadempienze e possibili risoluzioni. L'ironia nasce spesso da questi slittamenti. Ha la funzione di alleggerire la pressione, ma anche di mostrare un uomo che cerca nelle parole una difesa dalla paura e dall'imbarazzo.

Il ritmo procede per alternanza : scene tese, conversazioni distese, telefonate che interrompono il sonno, pause dedicate a un pranzo o a un ricordo. La cucina, con i suoi sapori riconoscibili, offre una misura concreta del piacere di vivere. Sapri e la memoria familiare restituiscono al protagonista un'origine alla quale confrontare la persona che è diventato. Nel ritorno ai gesti dell'infanzia, agli affetti e all'odore della terra, il racconto trova un registro più raccolto. Queste soste rendono percepibile la posta in gioco: una quotidianità esposta alle conseguenze delle scelte precedenti.

Il romanzo parla a chi conosce la pressione di affermarsi, la fatica di difendere la propria autonomia, il bisogno di fidarsi di qualcuno . Napoli avvicina il lettore a Rocco attraverso una voce confidenziale, capace di confessare debolezze e cercare complicità nell’ironia. Anche nelle situazioni più estreme, le motivazioni restano riconoscibili: pagare un mutuo, aiutare la famiglia, sentirsi desiderati, ottenere il riconoscimento atteso. È in questi bisogni quotidiani che la storia incontra la contemporaneità, segnata dalla precarietà e dalla richiesta continua di dimostrare il proprio valore. Il potere di chi manipola cresce dove una promessa di sicurezza diventa irrinunciabile. Seguire Rocco significa allora i nterrogare anche le concessioni meno vistose con cui, giorno dopo giorno, si rischia di affidare ad altri le proprie scelte.

L' inganno è una strategia praticata dagli altri e una possibilità interna al protagonista, che può scambiare il desiderio per una prova e la convenienza per una ragione sufficiente. «Maledetto» ne esprime la violenza emotiva, il senso di accerchiamento, la difficoltà di liberarsi dalle conseguenze. Il romanzo coinvolge attraverso il movimento dell'intreccio e lascia emergere una questione più resistente dei singoli enigmi: la responsabilità di chi, pur sotto pressione, continua a scegliere . La trappola più resistente è quella per cui sappiamo trovare una buona ragione per restare.

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