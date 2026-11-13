Arv) – Venezia, 13 novembre 2026 “Desidero rivolgere, a nome mio e dell’intero Consiglio regionale del Veneto, il più caloroso benvenuto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi a Vicenza, città simbolo del nostro straordinario patrimonio artistico, architettonico e culturale”.

Sono le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, in occasione della visita del Capo dello Stato nel capoluogo berico per l’inaugurazione della mostra Italia e Germania. Da Canova a Kiefer, ospitata nella splendida cornice della Basilica Palladiana.

“La presenza del Presidente Mattarella rappresenta un grande onore per la nostra comunità e un importante riconoscimento del ruolo della cultura come strumento di dialogo, incontro e costruzione dell’identità europea. È una delle importanti occasioni in cui il Capo dello Stato sceglie di far visita alla nostra regione e ogni volta è per noi motivo di grande orgoglio e sincera gratitudine. Il Veneto lo accoglie con profondo rispetto e affetto, rinnovando il proprio legame con i valori della Repubblica e delle sue istituzioni. Al nostro Presidente Mattarella va il ringraziamento per questa nuova visita, che rende ancora più significativa una giornata di grande prestigio per Vicenza e per tutto il Veneto”, conclude il Presidente Zaia.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO