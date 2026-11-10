Province. Presidente Zaia: "Bene il Governo Meloni, restituire le Province ai cittadini significa restituire valore all'autogoverno. Da ex Presidente della Provincia di Treviso so quanto siano importanti per il Veneto" (Arv) – Venezia, 10 novembre 2026 "Plaudo all'iniziativa del Governo Meloni di restituire alle Province la piena dignità istituzionale, a partire dall'elezione diretta dei loro amministratori. È una battaglia storica della Lega e una scelta che va nella direzione dell'autonomia e dell'autogoverno, principi nei quali noi veneti abbiamo sempre creduto. Sono stato Presidente della Provincia di Treviso per sette anni, eletto direttamente dai cittadini, e so bene cosa significhi amministrare un territorio, confrontarsi ogni giorno con i sindaci e dare risposte concrete alle comunità. Una Provincia non è un palazzo o una poltrona: è fatta di strade, scuole, ambiente, sicurezza e tutela del territorio. È l'istituzione che conosce i problemi dei nostri campanili e può intervenire senza aspettare che qualcuno decida da Roma".

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando la proposta di riforma delle Province contenuta nella bozza di revisione del Testo unico degli enti locali.

"Ricordo gli anni della Provincia di Treviso, le centinaia di rotatorie realizzate, gli investimenti nelle scuole, le opere pubbliche, il rapporto quotidiano con amministratori e cittadini. Era il pragmatismo veneto: pochi proclami e tanti cantieri. La legge Delrio ha indebolito un'istituzione che invece andava valorizzata. È una riflessione che mi richiama anche la riforma del Corpo Forestale dello Stato, le cui funzioni sono confluite in larga parte nell'Arma dei Carabinieri, che oggi le esercita certamente con professionalità. Resta però il tema di fondo: quando si interviene su strutture che hanno una lunga storia e una profonda conoscenza del territorio, occorre valutare attentamente il patrimonio di esperienza, specializzazione e prossimità che rappresentano. La semplificazione amministrativa non dovrebbe mai tradursi nella perdita delle specificità", prosegue il Presidente Zaia.

"Il Veneto è terra di autonomia, di comunità e di amministratori che conoscono ogni strada, ogni torrente, ogni fragilità del proprio territorio. Le Province hanno resistito all’assalto, anche grazie in Veneto ad amministratori capaci, e ora devono tornare a essere un riferimento fondamentale soprattutto per i piccoli Comuni, dalla montagna alla pianura. Ringrazio Giorgia Meloni e il Governo per questo percorso. Ora mi auguro che alle elezioni dirette si accompagnino competenze chiare, personale e risorse adeguate. Perché l'autonomia, che fa rima con responsabilità, passa anche da qui: dalla possibilità per i cittadini di scegliere chi li amministra e di avere istituzioni vicine, capaci di decidere e di fare", conclude Zaia.

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