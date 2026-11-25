BOLOGNA. Carlos Alcaraz sente la mancanza di Jannik Sinner e guarda con fiducia al suo ritorno. «Mi manca, ma sono sicuro che tornerà più forte e migliore», ha detto lo spagnolo a Bologna, alla vigilia dell’esordio della Spagna nei quarti di finale della Coppa Davis contro l’Austria.

Alcaraz ha anche condiviso la scelta di sottoporre il campione altoatesino a un intervento chirurgico al ginocchio. «Penso che il suo team abbia preso una buona decisione. È giovane e ha molti anni davanti», ha spiegato.

Un messaggio di sostegno e vicinanza, con l’augurio di rivedere presto Sinner in campo: «Gli auguro tutto il meglio e spero di vederlo presto in giro per il tour».