TRENTO. Pubblico foltissimo in piazza Duomo per Alex Schwazer, ospite del Festival dello Sport. Davanti alla folla, il marciatore altoatesino ha parlato delle difficoltà degli ultimi mesi e della nuova positività alla quale deve rispondere. Un impegno che si aggiunge alla vita personale e professionale e che, ha spiegato, richiede energie per cercare di chiarire quanto accaduto.

«In queste ultime settimane e mesi si è cercato di capire alcune cose, che ovviamente costano tante energie, però va fatto», ha detto Schwazer. Parole che riportano al centro il peso quotidiano della vicenda, mentre in prima fila, ad ascoltarlo, c’è il suo storico avvocato Gerhard Brandstätter, che lo ha affiancato negli anni più difficili e continua tuttora a seguirne la battaglia.

Il confronto con il passato è arrivato nel ricordo del 2016. «So quello che vuol dire lottare nelle varie sedi giudiziarie per ottenere giustizia. Nel 2016 non avevo la più pallida idea di che cosa volesse dire», ha raccontato il marciatore. Oggi quella esperienza cambia il suo modo di affrontare la situazione: conosce già la durata, la fatica e il costo personale di un percorso giudiziario.

«Pensavo due anni, invece sono stati cinque anni abbastanza pesanti. Questo non lo posso e non lo voglio più fare», ha aggiunto Schwazer. È il limite che l’atleta ha espresso dal palco di Trento: cercare le risposte necessarie senza voler rivivere un altro lungo periodo come quello attraversato dopo il 2016. Una riflessione affidata alle tantissime persone riunite in piazza per ascoltarlo.