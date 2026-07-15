ATLANTA. L'Argentina conquista la finale dei Mondiali 2026 e lo fa ancora una volta nel segno di Lionel Messi. Sotto di un gol contro l'Inghilterra, la squadra di Lionel Scaloni ribalta la semifinale vincendo 2-1 grazie alle reti di Enzo Fernández e Lautaro Martínez, entrambe nate da due assist del numero 10.

La partita, giocata al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, è stata molto intensa e nervosa fin dai primi minuti, con continui falli e diversi momenti di tensione sia sugli spalti sia in campo. Il primo tempo offre poche emozioni, con gli inglesi più ordinati e gli argentini vicini al vantaggio soltanto con una conclusione di Enzo Fernández.

Nella ripresa l'Inghilterra passa in vantaggio con Anthony Gordon, bravo a finalizzare un rapido contropiede. L'Argentina reagisce immediatamente: colpisce due pali con Alexis Mac Allister, sfiora il gol in più occasioni e trova il pareggio all'85' con Enzo Fernández, servito da Messi.

Nel recupero arriva il colpo decisivo. Ancora Messi inventa sulla destra e mette un pallone perfetto sulla testa di Lautaro Martínez, che firma il 2-1 e manda l'Argentina in finale.

Per la Selección è una vittoria che richiama inevitabilmente il celebre successo del 1986 contro l'Inghilterra, concluso con lo stesso punteggio e rimasto nella storia per la "Mano de Dios" di Diego Armando Maradona.

A fine gara il commissario tecnico Lionel Scaloni ha dedicato il successo al popolo argentino: «Sono felice per la nostra gente e per il Paese. Questi giocatori non smettono mai di sorprendermi». In lacrime Lautaro Martínez, autore del gol decisivo: «Ho sempre sognato di segnare una rete così importante».

Domenica, a New York, l'Argentina affronterà la Spagna nella finale che assegnerà il titolo mondiale.