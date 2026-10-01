BOLZANO. Il nuovo campionato di A2 si avvicina e il Basket Club Bolzano guarda ai playoff. A indicare il traguardo è il presidente Carlo Alberto Valer, durante la tradizionale visita della squadra femminile alla redazione del quotidiano Alto Adige. Un appuntamento che accompagna le ragazze verso l’inizio della stagione e offre l’occasione per parlare delle ambizioni del gruppo.

Ad accogliere le giocatrici, il presidente e il coach Massimo Romano c’erano il direttore Valentino Beccari e il caposervizio dello sport Paolo Gaiardelli. L’incontro ha rinnovato la consuetudine della visita al giornale prima degli impegni del campionato, con la squadra pronta ad affrontare il percorso in serie A2.

«Obiettivo i playoff», ha sintetizzato Carlo Alberto Valer, fissando la meta per la stagione che sta per cominciare. Un’indicazione chiara per il Basket Club Bolzano, chiamato a costruire sul campo il proprio cammino verso la fase decisiva del torneo. Alla guida tecnica delle ragazze ci sarà Massimo Romano, presente in redazione insieme al gruppo.

Alla visita ha partecipato anche Liliana Miccio, nuovo acquisto in arrivo dal Jolly Acli Livorno. Anche lei era con le compagne nell’appuntamento all’Alto Adige, prima di affrontare il campionato con la maglia bolzanina. La squadra si prepara così alla nuova A2 con un traguardo dichiarato dal presidente: conquistare un posto nei playoff. (foto DLife/Matteo Groppo)