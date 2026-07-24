l Sindaco Claudio Corrarati e l'Assessora allo Sport Patrizia Brillo hanno consegnato una targa alla società biancorossa, protagonista della storica promozione in Serie D e della conquista della Coppa Italia provinciale e regionale di calcio.



L'Amministrazione comunale ha reso omaggio oggi, nella Sala Giunta del Municipio, all'AC Virtus Bolzano, protagonista di una stagione straordinaria culminata con la vittoria del Campionato regionale di Eccellenza 2025-2026 e della Coppa Italia provinciale e regionale di calcio. Grazie a questi prestigiosi risultati, la formazione bolzanina affronterà il Campionato nazionale di Serie D 2026-2027, rappresentando la Città di Bolzano nella quarta serie del calcio italiano.



Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Claudio Corrarati, l'Assessora allo Sport Patrizia Brillo, il presidente della società Robert Oberrauch, il vicepresidente Roberto Zanin, il mister Elis Kaptina, il DSDamiano Nale l'AD Internorm Daniele La Sala e l'intera squadra.



Nel portare il saluto della Città, il Sindaco ha rivolto le proprie congratulazioni alla società, ai dirigenti, allo staff tecnico e agli atleti, sottolineando il valore di un traguardo che rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità bolzanina. "La Virtus Bolzano è una società che ha saputo scrivere pagine importanti della storia sportiva della nostra Città e che quest'anno, nel suo ottantesimo anniversario, ha raggiunto un risultato straordinario. È una squadra che porta nello stemma quello della Città di Bolzano e che, nella prossima stagione, rappresenterà il nostro capoluogo nel campionato nazionale di Serie D. A tutti voi vanno i complimenti e le più sincere congratulazioni dell'Amministrazione comunale".



Il Sindaco ha inoltre evidenziato come il successo della Virtus sia il frutto di impegno, passione e capacità organizzativa. "La promozione in Serie D assume un valore ancora maggiore se si considera il contesto del calcio dilettantistico, sempre più complesso. È il risultato di un lavoro serio e costante, portato avanti con determinazione e con risorse contenute. È un messaggio positivo che dimostra come l'impegno, la competenza e la dedizione possano portare a raggiungere traguardi importanti".



Nel corso del suo intervento Corrarati ha anche richiamato l'attenzione sul tema delle infrastrutture sportive, evidenziando la necessità di valorizzare ulteriormente gli impianti cittadini. "Una realtà che milita in Serie D merita strutture adeguate. Ritengo che la copertura della tribuna del campo dell'Internorm Arena rappresenti una priorità, sia per offrire migliori condizioni ai tifosi sia per accogliere nel modo più adeguato le società ospiti. Per eventuali partite che richiedessero una maggiore capienza si potranno valutare altre soluzioni, ma il primo impegno deve essere quello di migliorare l'impianto che ospiterà il campionato".



Anche l'Assessora allo Sport Patrizia Brillo ha espresso le proprie congratulazioni alla società, sottolineando come la promozione rappresenti il giusto riconoscimento per il lavoro svolto durante tutta la stagione e un importante motivo di orgoglio per lo sport cittadino.

Al termine della cerimonia il Sindaco e l'Assessora hanno consegnato una targa celebrativa al presidente Robert Oberrauch. A sua volta il mister Kaptina ha donato al Sindaco la maglia ufficiale della Virtus Bolzano autografata da tutta la squadra. L'incontro si è concluso con una fotografia di gruppo che ha immortalato il momento celebrativo insieme ai dirigenti, allo staff tecnico, ai giocatori e ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale.