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GRAZ. Prima sconfitta stagionale per l’HCB Alto Adige Alperia, che esce dalla trasferta contro i Graz99ers con un punto dopo il 4-3 maturato all’overtime. Una gara che lascia parecchio amaro in bocca ai Foxes, avanti 3-1 a meno di quattro minuti dalla fine e poi raggiunti dagli austriaci prima della sirena.
Il Bolzano passa al 16’41” con Isaac Ratcliffe, bravo a deviare il tiro di Kivihalme durante il powerplay. Nel secondo periodo i biancorossi hanno diverse occasioni per allungare, ma non riescono a concretizzarle: Leslie centra il palo, mentre McClure spreca a porta praticamente vuota. Dall’altra parte Louis Domingue tiene inviolata la porta con alcuni interventi decisivi.
Nel terzo periodo la partita esplode. Al 44’52” Cristiano Digiacinto firma il 2-0, ma appena 61 secondi più tardi Hora riporta sotto Graz. Al 56’04” Brad McClure trova il 3-1 con un gran tiro all’incrocio e la gara sembra chiusa. I padroni di casa, però, sfruttano una superiorità numerica e accorciano con Huber al 57’33”; meno di un minuto dopo Swaney trova il 3-3 con una conclusione dalla distanza.
Si va così all’overtime, dove il Bolzano paga le penalità e Graz riesce a completare la rimonta. Il gol decisivo arriva al 61’02” su tiro di rigore. I Foxes incassano così il primo ko della stagione, ma conquistano comunque un punto. Frigo e compagni torneranno sul ghiaccio domenica alle 17.30 alla TIWAG Arena per il derby del Brennero contro l’Innsbruck.