BOLZANO. L’HCB Alto Adige Alperia comunica ufficialmente di avere trovato l’accordo per l’ingaggio del portiere canadese Louis Domingue per la stagione 2026/27. Il 34enne porterà con sé tutta l’esperienza accumulata in 14 anni di carriera da professionista, durante la quale ha collezionato ben 151 presenze in NHL e 246 in American Hockey League.

Un arrivo di grande caratura, a cui il comparto sportivo biancorosso ha lavorato duramente per settimane e che si è risolto in una fumata bianca, che permetterà ai Foxes di schierare tra i pali un goalie d’eccezione. Si chiudono così i lavori di costruzione del roster per la stagione 2026/27, che verranno definitivamente completati con l’annuncio del coaching staff previsto per i prossimi giorni.

Le parole di Domingue: “Fin dal primo momento ho avuto la sensazione che questa fosse una realtà fondata sulla passione, sulla tradizione e sulla volontà di vincere. Per questo per me la decisione è stata semplice. Dopo aver parlato con la società e conosciuto meglio la sua cultura, la mia famiglia ed io abbiamo capito che Bolzano è il posto in cui vogliamo essere. Trasferirci in Italia rappresenta molto di più del semplice passo successivo della mia carriera hockeystica: è un’opportunità per la mia famiglia di entrare a far parte di una comunità straordinaria e di vivere insieme una nuova esperienza. Non potremmo essere più felici di poter chiamare Bolzano “casa”.

Sono arrivato qui con un unico obiettivo: fare tutto ciò che è nelle mie possibilità per aiutare questa squadra a competere per il titolo. Nello sport nulla è mai garantito e nutro un enorme rispetto per il lavoro, i sacrifici e la dedizione necessari per raggiungere il successo. Ma posso promettere ai tifosi che darò tutto me stesso, ogni singolo giorno, per i miei compagni, per questa società e per questa città. Ho sentito parlare moltissimo della passione dei tifosi e non vedo l’ora di vivere in prima persona quell’atmosfera. Il vostro sostegno significa tutto e non vedo l’ora di conquistare la vostra fiducia attraverso il duro lavoro, l’impegno e il mio modo di giocare.

Io e la mia famiglia siamo estremamente grati per questa opportunità, siamo entusiasti di entrare a far parte della comunità bolzanina e non vediamo l’ora di iniziare. Rendiamo insieme questa stagione indimenticabile. Forza, Bolzano!”.

La carriera

Louis Domingue nasce il 6 marzo 1992 a Mont-Saint-Hilaire (Quebec, Canada), intraprendendo la carriera giovanile fino ad arrivare al draft del 2010, quando viene scelto dai Phoenix Coyotes al quinto round come 138esima scelta. Firma un contratto entry-level di tre anni e dal 2012 al 2014 gioca le sue prime due stagioni da professionista, in AHL con i Portland Pirates e in ECHL con Gwinnet Gladiators. Nella stagione 2014/15 Domingue viene chiamato per la prima volta in NHL, nel ruolo di backup dello starter di Arizona Mike Smith: fa il suo debutto il 31 gennaio 2015 e il giorno dopo viene fatto partire da titolare, facendo subito registrare una vittoria (3:2) contro l’allora capolista della Eastern Conference, Montreal. L’anno dopo viene nuovamente chiamato dai Coyotes, inizialmente come backup di Anders Lindbäck, ma con le sue prestazioni si prende il ruolo di titolare e in due stagioni giocherà 70 partite di NHL in Arizona.

Alla fine del 2017 rientra in una trade che lo porta ai Tampa Bay Lightning, squadra per cui giocherà 39 partite e con la quale verrà eletto il 10 dicembre 2018 come second star of the week, ottenendo poi a inizio 2019 una serie di undici vittorie consecutive, la migliore da portiere della storia dei Bolts. Nel frattempo alterna alcune presenze in AHL con i Syracuse Crunch e il 1° novembre 2019 approda ai New Jersey Devils, con cui gioca 16 partite (e 7 in AHL a Binghamton), prima di chiudere la stagione con un’apparizione con la maglia dei Vancouver Canucks, prima dell’interruzione per la pandemia.

Da free agent firma poi per i Calgary Flames, giocando poco in una stagione in cui appare nella extended taxi squad della franchigia canadese. Nel 2021/22 firma con i Pittsburgh Penguins, giocando la gran parte della stagione nel team affiliato in AHL performando con un’ottima percentuale parate del 92,4%. Con l’infortunio del goalie dei Penguins Tristan Jerry poche settimane prima dell’inizio dei playoffs, inizia una delle fasi più importanti della sua carriera: viene richiamato in prima squadra come backup e in gara 1 del primo round dei playoffs contro i New York Rangers, nel corso del secondo overtime, entra in pista per sostituire DeSmith, infortunato, e para tutti i 17 tiri prima del goal vittoria di Malkin nel triplo overtime. Diventerà poi famosa l’intervista rilasciata poco dopo, dove ammetteva di aver mangiato maiale piccante con broccoli tra il primo e il secondo overtime, non aspettandosi assolutamente di entrare sul ghiaccio. Domingue diventa persino titolare per quella serie, vincendo la sua prima partita di playoffs in gara 3 e attirando l’attenzione dei media per la sua sfida a distanza con il favorito per il Vezina Trophy, il goalie dei Rangers Igor Shesterkin. I Penguins finirono poi per perdere quella contesa, con Domingue tra i pali fino a gara 6 e Jarry di ritorno per la decisiva gara 7, vinta dai Rangers.

Il nuovo goalie biancorosso firma poi proprio a New York e in AHL, con gli Hartford Wolf Pack, scende sul ghiaccio con i vari Digiacinto, Elson e Hillman, che ritroverà tra poche settimane a Bolzano. Resta nella franchigia dei Rangers dal 2022 al 2025, giocando due partite anche in prima squadra e trovando persino il suo primo goal, un empty-netter segnato con Hartford il 12 aprile 2024. Diventato free agent, Domingue inizia la stagione appena passata in KHL, con il club russo del Sibir Novosibirsk, ma per motivi famigliari torna in Nord America a novembre: firma con l’organizzazione dei Florida Panthers, giocando 14 partite in AHL con i Charlotte Checkers.