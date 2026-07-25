BOLZANO. Cinquantacinque giorni all’alba della nuova Ice Hockey League, cinquantacinque giorni all’inizio di una nuova appassionante stagione di Ice Hockey League, la 28esima della storia, cinquantacinque giorni alla piccola rivincita dell’HC Val Pusteria sui detentori dell’Ice, i Graz99ers.

I Lupi venerdì 18 settembre ospiteranno alla Intercable Arena di Brunico la formazione della Stiria che nell’aprile scorso si era nettamente imposta nella serie di finale (4-0).

Opening weekend tutto alla Sparkasse Arena per l’HC Bolzano. I Foxes, che a differenza dei Lupi stanno ancora ultimando il roster, venerdì 18, nella prima giornata, affronteranno i Vienna Capitals alle canoniche 19.45 (l’orario resta comunque da confermare anche per eventuali esigenze televisive), e domenica 20 gli eterni rivali dei Red Bull Salisburgo.

Insomma, un avvio di stagione decisamente scoppiettante con sfide molto interessanti per le due squadre altoatesine, che cercheranno subito di dettare legge.

Nella seconda giornata il Val Pusteria, finalista lo scorso anno, sarà già in trasferta, in quel di Klagenfurt. Il calendario completo della Ice Hockey League 2026/2027 sarà annunciato nel corso della giornata di lunedì.

Per la new entry Milano Hockey Club, senza stadio fino ai primi-metà di ottobre, il debutto sarà tra Tirolo e Alta Austria, ovvero il 18 a Innsbruck e il 20 a Linz.

Nella prima giornata sono previste anche Red Bull Salisburgo-Klagenfurt, Ferencvarosi Torna Club Budapest-Olimpia Lubiana, Fehervar-Black Wings Linz e Pioneers Salisburgo-Villach.

Considerando che le squadre al via saranno 14, non sono previste giornate di riposo, anche se in base al calendario possono esserci più partite ravvicinate in trasferta.

La formula della Ice Hockey League resta la stessa. Le partite di regular season passeranno da 48 a 52 (grazie all’inserimento del Milano Hockey Club), le prime sei squadre si qualificheranno per i quarti di finale (la prima conquisterà anche il pass per la Champions Hockey League 2027/2028), mentre le formazioni che concluderanno la stagione regolare dal settimo al decimo posto disputeranno il turno di pre-playoff al meglio delle tre partite.

Le ultime quattro squadre termineranno la stagione. Tra le iniziative della Ice Hockey League è previsto anche un evento speciale, il Mountain Classic, in programma a gennaio nella zona di atterraggio del trampolino del salto con gli sci.