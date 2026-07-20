BOLZANO. L'HCB Alto Adige Alperia ha ufficializzato l'ingaggio del difensore statunitense Blake Hillman, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2026/27. Per il 30enne originario del Minnesota sarà la prima esperienza nel hockey europeo dopo una lunga carriera tra American Hockey League e NHL.

Difensore di grande affidabilità, Hillman arriva a Bolzano con un bagaglio di quasi 300 presenze in AHL e quattro apparizioni nella massima lega nordamericana. La società punta sulla sua esperienza e sulla sua solidità per rinforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione.

«Sono felicissimo di unirmi ai Foxes per iniziare un nuovo capitolo della mia carriera – ha dichiarato Blake Hillman –. Giocare in Europa è sempre stata un'esperienza che avrei voluto fare e, dopo aver parlato con la società, ho capito che Bolzano era il posto giusto. Voglio dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e continuare a crescere ogni giorno».

Nato il 26 gennaio 1996 a Elk River, in Minnesota, Hillman è stato scelto dai Chicago Blackhawks al sesto turno del Draft NHL 2016. Dopo aver conquistato il titolo NCAA con l'Università di Denver, ha esordito in NHL nel marzo 2018 e pochi giorni più tardi ha realizzato anche il suo primo gol con la maglia dei Blackhawks.

Successivamente ha maturato una lunga esperienza tra Rockford IceHogs, Toledo Walleye, South Carolina Stingrays, Grand Rapids Griffins, Providence Bruins e soprattutto Hartford Wolf Pack, formazione affiliata ai New York Rangers, dove nelle ultime quattro stagioni è diventato un punto di riferimento del reparto difensivo. Ora l'approdo ai Foxes rappresenta la sua prima avventura nel campionato europeo.