BOLZANO. Quinta vittoria consecutiva per l’HCB Alto Adige Alperia, che alla Sparkasse Arena di Bolzano piega per 3 a 2 l’EC iDM Wärmepumpen VSV. Partita estremamente combattuta e aperta fino alla fine, ma a deciderla è il goal di Cole Schneider a poco più di 4 minuti dalla sirena finale. Con questi tre punti i Foxes difendono la testa della classifica, ancora condivisa con il Linz.



La cronaca. Coach Karhula rinuncia a Ratcliffe, che resterà fuori alcune settimane a causa di un infortunio muscolare rimediato a Klagenfurt. Rientra Buono, schierato nel lineup per la prima volta tra i primi 12 anche Jakob Fuchs.

Il Bolzano interpreta bene i primi minuti di gara, mettendo subito pressione a un attento Cannata. È Kivihalme a creare la chance più ghiotta, trovando però la pinza dell’estremo difensore ospite. Poco dopo Misley si invola in uno contro zero, lanciato direttamente da un assist a tutto ghiaccio di Domingue, ma è sempre Cannata ad uscirne vincitore. I biancorossi sprecano troppo e non colpiscono con Gazley, al termine di un contropiede, e gettano alle ortiche anche due powerplay. Proprio al rientro in pista di Hughes dalla panca puniti, al 14:25, il VSV centra il vantaggio: il veterano della ICEHL si invola tutto solo verso Domingue e lascia partire uno slapshot all’incrocio dei pali. I padroni di casa cercano la reazione e sfiorano per due volte il pareggio, prima con Frigo e poi con Misley, ma Cannata regge ancora.

Il Bolzano pareggia i conti in apertura di periodo centrale: errore del VSV e disco regalato a Gazley, che davanti a Cannata trova il sette (21:56). Il match è equilibrato, i Foxes sfiorano il vantaggio con Elson che viene steso al momento del tiro a botta sicura: nel powerplay che ne segue McClure non trova fortuna al termine di una bella azione personale. Al 37:17 i biancorossi trovano il modo per passare a condurre: Domingue si inventa un altro assist a liberare Misley, che si invola verso Cannata e questa volta non sbaglia. Nel finale di frazione fioccano le penalità e gli altoatesini, in situazione di 4 contro 3, colpiscono un palo con Leslie.

Nel terzo drittel sono tante le occasioni sprecate dai Foxes. Prima McClure, in powerplay, spara fuori a porta ormai rimasta sguarnita, poi è Misley a divorarsi un goal praticamente fatto alzando troppo il disco con il rovescio, a Cannata battuto. La regola del “goal sbagliato, goal subito” colpisce pochi secondi più tardi: sul ribaltamento di fronte il Bolzano si fa sorprendere e Hancock ribadisce in rete dopo il palo colpito da Wallenta (47:51). Entrambe le squadre vogliono la vittoria, ma a prendersi la scena al 55:48 è Cole Schneider: l’attaccante statunitense riceve da McClure e trova l’incrocio per la rete che vale il 3 a 2. Il VSV non riesce a riorganizzarsi per un assalto finale e i biancorossi portano il risultato fino alla sirena finale.

Frigo e compagni già domani mattina partiranno alla volta dell’Ungheria, dove venerdì alle ore 19:15 è in programma la sfida all’Hydro Fehervar AV19 (diretta su DAZN e Sporteurope.tv). Domenica la trasferta proseguirà nella capitale austriaca, per il match contro i Vienna Capitals (ore 17:30, diretta su Sporteurope.tv), prima della pausa internazionale.





HCB Alto Adige Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV 3 – 2 [0-1; 2-0; 1-1]

Reti: 14:25 John Hughes (0-1); 21:56 Dustin Gazley (1-1); 37:17 Bryce Misley (2-1); 47:51 Kevin Hancock (2-2); 55:48 Cole Schneider (3-2)

Tiri in porta: 38-25

Minuti di penalità: 2-10

Arbitri: Nikolic K., Schauer / Ilmer, Zgonc

Spettatori: 2.391

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