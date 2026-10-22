BOLZANO. Sei gol, porta inviolata e primato in classifica confermato. L'HCB Alto Adige Alperia travolge l'Innsbruck per 6-0 e regala una serata da incorniciare ai 3.100 spettatori della Sparkasse Arena. I Foxes dominano il derby del Brennero, conquistando l'undicesima vittoria consecutiva contro i rivali tirolesi. Protagonisti McClure, autore di una doppietta, e il portiere Marco Costantini, che chiude senza subire reti per la seconda partita di fila, dopo il successo contro il Linz. Il Bolzano resta così in vetta con 27 punti, gli stessi degli austriaci, che hanno però disputato una gara in più.

La squadra di Petri Karhula, priva dell'infortunato Domingue ma con Kivihalme nuovamente a disposizione, parte con prudenza. L'Innsbruck prova a rendersi pericoloso in contropiede, ma trova un Costantini attento, decisivo soprattutto su Scherbak. I biancorossi crescono con il passare dei minuti e al 16' sbloccano il risultato con Ratcliffe, servito da Remolato dopo un'iniziativa di Misley. Gli ospiti sfiorano il pareggio con Mayer, che colpisce la traversa, ma al 19' arriva il raddoppio di Frigo, bravo a superare un avversario e a battere Harvey con un rovescio sotto la traversa.

Nel secondo periodo il Bolzano prende definitivamente il largo. Al 25' Elson firma il 3-0 su assist di Schneider, poi sale in cattedra McClure. L'attaccante realizza il quarto gol al 30', ancora su suggerimento di Schneider, e completa la doppietta al 37', sfruttando un lungo passaggio di Hillman e infilando il disco tra i gambali del portiere avversario. La superiorità dei Foxes è netta, con l'Innsbruck incapace di contenere le accelerazioni dei padroni di casa.

Nel terzo tempo, al 48', Mantenuto completa la festa biancorossa trasformando in rete un assist di Remolato. Sul 6-0 il Bolzano abbassa il ritmo e concede qualche occasione agli ospiti, ma Costantini si oppone con una serie di interventi decisivi, difendendo il secondo shutout consecutivo. Per i Foxes è una vittoria che consolida il primato e dà ulteriore slancio in vista delle prossime trasferte: venerdì contro i Pioneers Vorarlberg alle 19.30 e domenica a Klagenfurt alle 17.30.

(foto Hockey Club Bolzano)