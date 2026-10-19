BOLZANO. Una serata da incorniciare per l'hockey altoatesino. Il Bolzano travolge i Black Wings Linz per 5-0 e torna al comando dell'Ice Hockey League, mentre il Val Pusteria firma un'incredibile rimonta a Villach, imponendosi per 3-2 all'overtime dopo essere stato sotto di due reti fino agli ultimi secondi.

Davanti a quasi tremila spettatori alla Sparkasse Arena, i Foxes riscattano la sconfitta di Lubiana con una prestazione convincente. Nonostante le assenze di Kivihalme e del portiere Louis Dominique, fermato da un problema muscolare nel riscaldamento, i biancorossi dominano gli austriaci.

Protagonista Marco Costantini, autore di grandi parate e del primo shutout con la maglia del Bolzano. A sbloccare il risultato è Ratcliffe, poi Mantenuto raddoppia in superiorità numerica e Leslie firma il tris a sei decimi dalla seconda sirena.

Nel terzo periodo McClure trasforma un rigore dopo appena 47 secondi, mentre ancora Mantenuto completa il 5-0 approfittando di un errore del portiere avversario. Mercoledì i Foxes ospiteranno l'Innsbruck nel derby del Brennero.

Impresa ancora più rocambolesca per il Val Pusteria, che a Villach sembra destinato alla quarta sconfitta consecutiva. Gli austriaci passano con Metzler nel primo periodo e raddoppiano al 51' grazie a Rauchenwald.

Quando tutto sembra perduto, i Lupi richiamano il portiere per inserire un uomo di movimento e ribaltano la partita. Fitzgerald accorcia a 43 secondi dalla sirena, poi Farrance trova il clamoroso pareggio.

All'overtime è ancora Fitzgerald a firmare il gol decisivo, regalando ai gialloneri una vittoria insperata. Per il Val Pusteria è la seconda rimonta dallo 0-2 dopo quella contro il Fehérvár. Mercoledì i Lupi ospiteranno i Pioneers Vorarlberg.