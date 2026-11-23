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BOLZANO. Weekend da incorniciare per l'HCB Alto Adige Alperia, che espugna anche il ghiaccio del Fehervar imponendosi per 5-2. Dopo il successo di Budapest, i biancorossi completano la doppietta ungherese, conquistano sei punti e conservano il comando della classifica con 48 punti.
Dopo un primo periodo senza reti, il Bolzano cambia marcia nella seconda frazione. In poco più di quattro minuti arrivano tre gol firmati da Kivihalme, Gellon e Mantenuto, che portano i Foxes sul 3-0. I padroni di casa accorciano con Gerlach, ma McClure ristabilisce le distanze segnando il suo diciottesimo gol in 21 partite.
Nel terzo periodo il Fehervar prova a riaprire la sfida con Kuralt, sfruttando una superiorità numerica. La formazione di Karhula resiste però alla pressione degli ungheresi, anche grazie agli interventi del portiere Costantini.
A chiudere definitivamente i conti è Digiacinto, che firma il 5-2 a porta vuota. Per il Bolzano si apre ora una settimana intensa: mercoledì la sfida casalinga contro il KAC, venerdì il confronto con Milano e domenica il derby altoatesino a Brunico contro il Val Pusteria.