ROMA. Federica Brignone lancia un messaggio che preoccupa il mondo dello sci. In un'intervista a L'Equipe, la campionessa azzurra ha ammesso che le conseguenze del grave infortunio continueranno a farsi sentire: «Il mio corpo non si riprenderà mai completamente dall'infortunio».

La fuoriclasse italiana ha spiegato di essere ancora nel pieno del percorso di recupero. «Mi sto allenando ma continuo anche a curarmi. Questa primavera è stata difficile, facevo ancora molta fatica a camminare». Da metà maggio ha ripreso la preparazione, ma con molte limitazioni: può andare in bicicletta, nuotare e lavorare in palestra, mentre non può ancora correre né effettuare appoggi completi. «Il mio corpo ha recuperato tono muscolare, ma è ancora lontano dall'essere come prima. Ho male tutto il tempo», ha raccontato.

L'obiettivo è rimettere gli sci ai piedi all'inizio di agosto, ma il futuro resta incerto. «Non so ancora se potrò fare la stagione che sta per arrivare. Ho già il biglietto per Ushuaia per il raduno della squadra italiana a settembre, ma se dovessi soffrire come la scorsa stagione non sarebbe sopportabile».

Ripensando al doppio trionfo olimpico, Brignone ha definito straordinario quanto riuscì a fare dopo un recupero lampo. «Era già del tutto folle essere al cancelletto di partenza dopo aver disputato pochissime gare di Coppa del Mondo e solo pochi giorni di allenamento. Non so ancora come ci sia riuscita». Ora, ha concluso, la preparazione è impostata come se dovesse affrontare l'intera stagione, ma la decisione definitiva arriverà solo nelle prossime settimane, in base alle condizioni fisiche.