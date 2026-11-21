SESTO PUSTERIA. La parte più difficile non è soltanto convivere con il dolore, ma accettare di dover aspettare. Darren Cahill racconta il momento delicato attraversato da Jannik Sinner, fermo da oltre quattro mesi per un problema al ginocchio destro. Il tecnico australiano, sentito dalla Gazzetta dello Sport, descrive un atleta costretto a mettere da parte la competizione per concentrarsi esclusivamente sul recupero fisico.

«È frustrante, senza dubbio», ammette Cahill, riferendosi a un disturbo apparentemente limitato che continua però a condizionare il tennista altoatesino. Le giornate di Sinner sono scandite da tre o quattro ore di palestra, tra esercizi ripetitivi e lavoro muscolare per restituire forza e stabilità alla gamba.

A colpire l'allenatore è soprattutto la reazione del suo giocatore. Nonostante la monotonia della riabilitazione e la lontananza dai tornei, Jannik continua ad affrontare gli allenamenti con determinazione. «È stato difficile per lui, ma il suo atteggiamento in tutto questo è stato al cento per cento», sottolinea Cahill.

La fiducia nello staff medico resta fondamentale. Sinner segue le indicazioni degli specialisti senza forzare i tempi, con l'obiettivo di presentarsi pronto agli appuntamenti australiani. «Si fida dei medici e del fisioterapista ed è sulla strada giusta. Incrocio le dita perché torni in campo prestissimo», conclude Cahill.