TRENTO. Carolina Kostner non ha contato soltanto le medaglie. Nel suo percorso sul ghiaccio ha messo insieme anche 27.994 ore di allenamento, una cifra che restituisce la dimensione dell’impegno necessario per arrivare ai vertici del pattinaggio artistico. La campionessa gardenese si è raccontata al Festival dello Sport di Trento, al Teatro Sociale, davanti a un pubblico di appassionati e studenti delle scuole superiori, ripercorrendo una carriera fatta di successi, rinunce e momenti difficili.

Dalla prima partecipazione olimpica a Torino 2006, quando aveva appena 19 anni ed era portabandiera dell’Italia, fino al bronzo conquistato a Sochi nel 2014, Kostner ha costruito un palmarès di primo piano: un titolo mondiale nel 2012, cinque altre medaglie iridate, cinque titoli europei e altrettante medaglie continentali. A questi risultati si aggiunge il bronzo ai Mondiali juniores del 2003.

Ma dietro i risultati c’è una storia fatta di scelte precoci e lontananza da casa. A 13 anni Kostner ha lasciato la famiglia per trasferirsi in Germania e allenarsi. Un passaggio che ha significato imparare a cavarsela da sola, anche nei gesti quotidiani: dai pasti consumati in mensa alle esigenze alimentari, con torte preparate senza glutine e zucchero. Per adattarsi al sistema scolastico tedesco ha anche ripetuto un anno, una decisione che non ha rappresentato una bocciatura, ma un modo per riallineare il percorso di studi.

Nel corso dell’incontro ha ricordato anche i momenti più complicati della carriera. Vancouver è stato il punto più basso, mentre Sochi ha rappresentato la possibilità di ripartire. Il bronzo olimpico del 2014, ha spiegato, ha avuto per lei un valore paragonabile a quello di un oro: non soltanto per il risultato sportivo, ma per il percorso che l’ha preceduto e per la capacità di rialzarsi dopo una delusione.

Le 27.994 ore di lavoro, calcolate nell’arco dei 28 anni di attività tra il 1990 e il 2018, richiamano la teoria delle 10mila ore di pratica resa popolare da Malcolm Gladwell nel libro Outliers. Un numero che, nel racconto di Kostner, non serve però a misurare soltanto la fatica: racconta soprattutto la costanza necessaria per inseguire un obiettivo e la trasformazione personale che accompagna il viaggio.

Per la pattinatrice, infatti, il traguardo non esaurisce il significato dello sport. «Nello sport e nella vita è importante pensare a quello che si vuole diventare mentre si prova a vincere, non è necessario focalizzarsi su cosa si vuole ottenere nell’immediato», ha concluso. Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani presenti in sala: la medaglia resta, ma è il percorso a dare valore alla conquista.