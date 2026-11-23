BOLZANO. Dalla sala operatoria ai campi dei più importanti club europei, passando per le cure riservate ad alcuni dei nomi più conosciuti dello sport internazionale. È questo il percorso professionale di Lasse Lempainen, il chirurgo finlandese al quale Jannik Sinner ha deciso di affidarsi per affrontare il problema al ginocchio destro.

Specialista in ortopedia e traumatologia, Lempainen ha costruito la propria carriera concentrandosi soprattutto sulle patologie e sugli infortuni degli arti inferiori. Il suo campo di maggiore competenza comprende le lesioni muscolari e tendinee, con particolare attenzione ai muscoli posteriori della coscia, al tendine d'Achille e ai problemi che interessano il ginocchio.

Il suo percorso accademico è iniziato all'Università di Turku, dove ha studiato Medicina dal 1998, conseguendo la laurea nel 2004. Nel 2009 ha ottenuto il dottorato con una ricerca dedicata al trattamento chirurgico delle lesioni dei muscoli posteriori della coscia. Nel 2011 ha completato la specializzazione in ortopedia e traumatologia. Dal 2018 ricopre il ruolo di professore associato in ortopedia dello sport all'Università di Turku.

La sua attività si sviluppa anche al di fuori della Finlandia. Lempainen collabora come consulente ortopedico con società di primo piano come Barcellona, Atletico Madrid, Milan, Juventus, Roma e Parma. Secondo il profilo professionale pubblicato dalla struttura sanitaria Pihlajalinna, esegue circa 350 interventi chirurgici all'anno, occupandosi di ricostruzioni legamentose, menischi e lesioni di muscoli e tendini.

Tra gli sportivi passati dalle sue cure figura Ousmane Dembélé, attaccante francese, oltre allo sciatore azzurro Giovanni Franzoni, operato nel 2023 dopo un grave infortunio muscolare rimediato a Wengen. Il suo lavoro non riguarda quindi soltanto il calcio, ma si estende a discipline nelle quali il recupero fisico e il ritorno all'attività agonistica richiedono competenze altamente specialistiche.

Accanto all'attività clinica, il medico finlandese porta avanti anche la ricerca scientifica nel campo della medicina dello sport. Un'esperienza che si concentra sulla diagnosi e sul trattamento delle lesioni muscolari e tendinee, problematiche particolarmente delicate per gli atleti professionisti.

Ora la sua esperienza è chiamata a confrontarsi con il caso di Sinner. Per il campione altoatesino si apre una nuova fase, con l'obiettivo di risolvere il problema fisico e tornare in campo.