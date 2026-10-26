ROMA. Jannik Sinner conserva il primo posto nella classifica mondiale Atp appena aggiornata, ma il primato dell'azzurro potrebbe essere già in discussione dalla prossima settimana. Alexander Zverev, attualmente numero due, avrebbe infatti la possibilità di scavalcarlo già lunedì qualora raggiungesse i quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna, al via oggi, lunedì 26 ottobre.

Nella top 10 si registra una sola variazione, con il francese Arthur Fils che sale all'ottava posizione. Resta invece sesto Flavio Cobolli, ancora impegnato nella corsa per conquistare un posto alle Atp Finals di Torino. Al momento sono soltanto tre i giocatori già matematicamente qualificati: Zverev, Carlos Alcaraz e Ben Shelton. Il romano cercherà punti preziosi a Vienna, dove saranno presenti anche alcuni diretti concorrenti, tra cui Daniil Medvedev, Frances Tiafoe e Alex De Minaur, attualmente primo degli esclusi.

La battaglia per le Finals proseguirà anche a Basilea, dove saranno impegnati Fils, lo spagnolo Jodar, indicato come nono nella corsa alla qualificazione, e Novak Djokovic, attualmente undicesimo. I risultati dei due tornei potranno incidere sulla composizione del gruppo che parteciperà all'appuntamento conclusivo della stagione.

L'Italia mantiene otto giocatori tra i primi cento del mondo. Alle spalle di Sinner e Cobolli figurano Luciano Darderi, stabile al numero 23, e Lorenzo Musetti, ventiseiesimo dopo il successo conquistato ieri a Lione. Seguono Matteo Arnaldi (36), Matteo Berrettini (48), Mattia Bellucci (66) e Lorenzo Sonego (91). Bellucci è l'unico azzurro della top 100 a guadagnare posizioni, con un progresso di due posti.