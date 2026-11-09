MILANO. Una festa di compleanno tra amiche, lontano dai riflettori del tennis, è bastata a riportare l’attenzione sulla vita privata di Jannik Sinner. A far discutere è l’assenza del tennista nelle immagini condivise da Laila Hasanovic, che domenica 8 novembre 2026 ha compiuto 26 anni. Un dettaglio che si aggiunge alle indiscrezioni su una possibile crisi della coppia, senza però costituire una conferma di rottura.

La modella e influencer ha scelto di trascorrere la ricorrenza in Danimarca, insieme alle amiche più strette. Il programma ha alternato yoga, sauna e una festa elegante, raccontati attraverso fotografie e storie su Instagram. Nel ringraziare per gli auguri ricevuti, Hasanovic ha espresso gratitudine per il momento che sta vivendo e per le persone che le sono vicine.

Nei contenuti pubblicati per il compleanno Sinner non compare, così come non risulta presente nei messaggi di auguri ricondivisi dalla modella. Il tennista, intanto, è impegnato nel percorso di recupero in vista del ritorno alle competizioni previsto nel 2027. La sua assenza dai post, da sola, non permette di stabilire quale sia oggi il rapporto tra i due.

A incuriosire i follower è anche la maggiore frequenza con cui Hasanovic avrebbe iniziato a condividere momenti personali dalla fine di ottobre, quando sono emerse le prime voci di una pausa sentimentale. Un cambiamento nell’attività social che alcuni interpretano come un segnale, ma che può avere spiegazioni del tutto indipendenti dalla relazione.

Un altro episodio risale ad Halloween, il 31 ottobre. In un video su TikTok, realizzato per mostrare il suo travestimento da vampira, la modella ha utilizzato un audio del brano The Answer (Interlude) di Kylie Cantrall, costruito attorno a un dialogo su un presunto tradimento. La scelta ha alimentato nuove interpretazioni online, anche se non ci sono elementi per collegare quel contenuto direttamente a Sinner.

Per ora resta dunque una distinzione essenziale: gli indizi social sono oggetto di commenti, non prove di una separazione. Né Jannik Sinner né Laila Hasanovic hanno confermato pubblicamente le indiscrezioni e continuano a mantenere riservata la propria vita privata.