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BOLZANO. La direzione delle gare maschili della Coppa del mondo di sci alpino resta in mani altoatesine. La Federazione internazionale sci (FIS) ha scelto Raimund Plancker (nella foto tratta dal sito della Fisi) come nuovo direttore di gara, chiamato a raccogliere l'eredità di Markus Waldner. La nomina, riportata dall'agenzia tedesca Dpa, diventerà operativa a partire dal primo novembre 2026.
Plancker, finora vice di Waldner, assumerà dunque la responsabilità della direzione delle competizioni maschili del massimo circuito internazionale. La scelta garantisce una continuità nella struttura organizzativa della Coppa del mondo, affidando il ruolo a una figura già impegnata nella gestione delle gare al fianco del predecessore.
Il passaggio di consegne arriva subito dopo l'apertura della stagione a Sölden, in Austria, dove lo scorso fine settimana si sono disputate le prime gare del calendario. In quell'occasione Peter Gerdol, direttore delle gare femminili, aveva assunto temporaneamente anche la responsabilità dell'evento maschile, in attesa della definizione del nuovo incarico.
Con la nomina di Raimund Plancker, l'Alto Adige mantiene così un ruolo di primo piano nell'organizzazione dello sci internazionale. Dal primo novembre sarà lui a guidare la direzione di gara del circuito maschile, succedendo ufficialmente a Waldner dopo l'esperienza maturata come suo vice.