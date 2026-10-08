BOLZANO. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile perde il suo direttore a poco più di due settimane dall’apertura di Soelden. L’altoatesino Markus Waldner si è dimesso con effetto immediato dal ruolo di race director Fis. Una decisione improvvisa, motivata dalla pressione accumulata negli anni e dalla consapevolezza di non avere più le energie necessarie per affrontare un’altra stagione completa.

«Non è una decisione che prendo alla leggera», spiega Waldner nel messaggio di congedo. «Essere responsabile dello sci alpino ai massimi livelli è un privilegio, ma è anche un ruolo che comporta una pressione enorme». Una responsabilità che, con l’evoluzione della Federazione internazionale e dello sport, è cresciuta progressivamente, fino a spingerlo a lasciare prima dell’avvio del calendario.

Per garantire continuità alle gare, la Fis ha affidato ad interim il circuito maschile della prima parte di stagione al tarvisiano Peter Gerdol, già direttore della Coppa del Mondo femminile. Sarà quindi chiamato a un doppio incarico, a partire dal debutto sul ghiacciaio del Rettenbach, mentre la Federazione lavora alla scelta di un successore definitivo.

Tra i possibili candidati potrebbe esserci anche l’altoatesino Raimund Plancker, attuale assistente di Waldner per le discipline veloci. La successione resta da definire. Per il circuito maschile si chiude intanto una fase che aveva nel tecnico dimissionario un riferimento per atleti, organizzatori e stazioni sciistiche: «Oggi sento di non avere più le energie e la mentalità necessarie per affrontare un’altra stagione completa come avrei voluto».